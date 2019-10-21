快訊／外送員騎車滑手機　內政部擬開罰：只要有「操作」就處罰

▲外送平台興起。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

近日外送員車禍事故頻傳，民進黨立委蔣絜安21日在立法院質詢時詢問機車加裝手機架是否違規？內政部長徐國勇回應，這部分還要再研議，但原則上只要有「操作」就會開罰，他也呼籲外送員應該先把地圖看完後再上路，確保交通安全。

蔣絜安21日在立法院質詢時表示，美食外送平台近年在台快速崛起，外送員街頭巷尾間穿梭送餐卻衍伸安全疑慮，但現行法規跟不上新經濟型態，成為道路安全的未爆彈。

蔣絜安指出，根據內政部警政署統計107年交通意外資料，騎乘機車的比重高達44%，肇事率高達45%，居所有交通事故之冠，近來也常看到外送員為了檢視運送資訊、查詢地圖，等紅燈時滑手機，騎車時容易分心。

然而，根據現行法規，汽車駕駛人如果行駛中以手持方式使用手機、電腦等，有礙駕駛安全的行為，處三千元罰鍰，機車駕駛則處罰一千元罰鍰，蔣絜安質疑，騎車用「手持」才算違規，但付出交通傷亡的代價卻非常高，手機放在手機架上目前好像無法可罰。

對此，徐國勇回應，如果手機放在手機架上，原則上只要有操作行為，員警就會開罰；如果手機只是夾著沒有操作，原則上會寬容，至於未來修法是否要改成連放置手機也不行，這部分還要再研議。

徐國勇強調，「賺錢不會比生命更重要」，有時候的確需要看Google地圖，他也呼籲外送員，應該先把地圖看完後再上路，這樣才最安全，「路天天在跑應該蠻熟悉的，稍微看一下就好，邊騎邊滑手機一定會處罰。」