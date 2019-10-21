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IMF預估2025年印尼成第4大經濟體　貿協帶領餐飲業者插旗

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▲貿協董事長黃志芳專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲貿協董事長黃志芳。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

根據IMF預估印尼將在2050年成為世界第四大經濟體，排名於中國大陸、印度及美國之後，且2018年印尼經濟成長達到5.17%。對此，外貿協會看好印尼市場購買力隨經濟成長增加，零售餐飲業帶動食品及原料產業需求成長，對食品及包裝機械進口需求增加，為搶進市場，外貿協會配合國貿局新南向政策將於10月30日至11月2日率領臺灣11家業者，以「臺灣形象館」方式參加2019年印尼國際塑橡膠、食品加工、包裝及製藥設備展（ALLPCK 2019）。

貿協表示，ALLPCK展由Krista Exhibitions公司主辦，並受到印尼工業部、商務部等政府單位，以及食品飲料協會、製藥協會等當地產業公協會大力支持。為印尼具指標性的產業大展，展覽品項完整，展出項目包括製造機械、材料系統、食品及飲料製程及包裝、醫藥製程及包裝、品管及測試、瓶罐裝及塑膠包材、冷凍冷藏及運輸物流等，其中食品加工及包裝類別更為當地規模最大之展會。

請繼續往下閱讀...

貿協更提到，去(2018)年計有17國885家廠商參展，參觀買主人數近4萬1千人。主辦單位在展覽期間辦理多場研討會，討論製藥及食品加工及包裝流程之相關技術，讓參展廠商及參觀者亦可吸收產業新知，預計今年展覽規模將更勝往年。

此外，貿協指出，依據Global Trade Atlas我國出口至印尼食品及包裝機械去年出口額達2千6百萬美元，成果亮眼。印尼食品業在2018年也較前一年度成長7.91%，優於該國經濟成長，印尼食品及飲料公會(GAPMMI)主席Adhi Lukman表示，食品佔印尼國民日常支出比例，為所有產業中最高，將近50%。

貿協透露，印尼食品及飲料的出口也非常有潛力，無論對其他東協國家，抑或是中國大陸或澳洲等其他環太平洋國家，出口前景可期。因此現在正是拓銷印尼市場的好時機，我國食品及包裝機械設備，價格及維護成本合理，是拓展印尼的優勢條件。

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