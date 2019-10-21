看台中「寬敞乾淨房」！幼稚園兒：阿婆坐在客廳椅子　一問大媳婦知真相

▲原PO表示，在房子樓梯角落看到金紙。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享有次陪媽媽去看房子，結果聽到就讀幼稚園的兒子說「阿婆在客廳的椅子上」，後來先後問了阿婆的二媳婦和大媳婦才得知事情真相。原PO說，知道後當然謝謝再聯絡，「我想阿婆會一直在那裡守候…」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團分享這起真實故事，她說，媽媽表示這間房是以前鄰居的，對方婆婆過世後就搬去新房子，原本房子也就空著沒人住，但對方偶爾都會回去打掃一下。

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「那時候我兒子大概是幼稚園的年紀…」原PO表示，帶她和媽媽看房子的是二媳婦，外面屋況看起來還不錯、很乾淨，打開電動門，內部真的很寬敞，樓下除了當客廳，幾乎還可以再停一輛車子，「我看見左邊樓梯下角落的空間有一張桌子，上面放了紙箱和一些雜物。我走近一瞧是金紙，類似燒給往生者的金紙，右邊則是放了一張有靠背的椅子。」

▼原PO的兒子看到「阿婆」。（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

原PO指出，繼續往裡面走，看過了廚房，接著看完每一層樓，還有一些沒帶走的家具，看完後，對方說有事要先離開；他們也騎車離開，「半路上兒子開口了。」她還原和兒子的對話：

兒子：媽媽，那房子裡面怎麼有一個阿婆？

原PO：…阿婆在哪裡？

兒子：在樓下客廳的椅子上。

原PO：阿婆有跟我們回家嗎？

兒子：沒有。

原PO說，回到媽媽家，問媽媽對方婆婆往生是在那邊辦喪事嗎，得到「二媳婦說沒有」的回覆，「我就說兒子看見阿婆的事給媽媽聽。接著，她就打去問他們家的大媳婦，結果大媳婦說『有』。」

「她婆婆的確是在二媳婦的房子辦完事的」，原PO指出，「後來當然是謝謝不要再聯絡了，我想阿婆會一直在那裡守候。」對此，有網友留言「以後如果要租房，希望您兒子能外借」；原PO回，「那是幼稚園的時候，現在看不到了。」有人好奇問「在台中嗎？」原PO回答「是。」

▼不少人分享自己的看房經驗。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

有人分享自己的看房經驗，「多年前要租房，房東自租帶看時說，『如果你們不介意我老公常回來走動，我可以便宜租給你們』。雖然房東很誠實，但我們不敢租。」

還有人說，「我覺得還好，我大學同學互相買房，有天同學聚餐，買房入住的同學向賣房的同學說，我有看到伯母，但因為認識不會怕。賣屋的同學道歉，說我會把媽媽請回！！」

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