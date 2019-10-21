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遭24歲男裝鞋盒走私　13隻鸚鵡離奇當「證人」被法官當庭審問

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▲▼鸚鵡,鳥。（圖／達志影像／示意圖）

▲法官審理走私案時，竟然傳喚鸚鵡當證人。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度新德里的伯蒂亞拉法院(Patiala House Court)出現「鸚鵡當證人」的奇異場面，一名男子想要走私13隻鸚鵡至海外，結果在機場通關時被X光機照出。本案近來開庭時，法官竟然傳喚13隻鸚鵡，而且還當庭「審問」牠們，不過最後當然是什麼都問不出來。

當地媒體報導，來自烏茲別克首都塔什干(Toshkent)的24歲男約諾夫(Anvarjon Rakhmat Jonov)，15日在印度英迪拉·甘地國際機場(Indira Gandhi International Airport)過海關時，被發現鞋盒裡有疑似鸚鵡的物體，雖然他謊稱只是玩具，最後還是查出是13隻活體鸚鵡，想要非法走私帶回烏茲別克。

海關官員當下打開盒子檢查時，發現了13隻奄奄一息的鸚鵡，其中一隻還一度飛走，後來又被順利捕捉回來。本案16日開庭時，13隻鸚鵡也成為「證人」被分裝在2個鐵籠裡帶進法庭，法官庫拉納(Manish Khurana)對著牠們詢問，「你們被帶到哪裡去了？」然而這些證人不但沒有回答，只顧著低頭狂吃放在籠子裡的蘋果碎片。

庫拉納後來轉詢問海關人員，這些鸚鵡是否的確是禁出口的鳥類，對方回覆，已確定鸚鵡是受到當地《野生動物法》限制的物種，他後來下令將鸚鵡移交給野生動物部門照顧，並依法拘留被告14天，本案將於30日繼續開庭審理。

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