韓國瑜不滿被酸痛批「陳年老醋」　柯文哲：我只是講話太實在

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊亞璇／台北報導



台北市長柯文哲20日到高雄，在與青年對話時酸「你們現在連市長都沒有了」，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜回擊，指柯文哲酸他酸到快變成「陳年老醋工廠的老闆」。對此，柯文哲21日受訪表示，「我只是講話太實在」。

對於韓國瑜批評柯文哲為了選舉才會酸他，柯文哲回應，「我自己又沒有選，我常覺得他有點可惜，他穩紮穩打可以改變國民黨，但這一戰選下去會受傷慘重，以後要改革國民黨的能量會比較弱」。

柯文哲認為，打仗還是一樣，打的漂亮很困難，打敗仗會受傷慘重，他只要穩紮穩打，還是國民黨最有能量的，消耗掉就很難，「很傷啦，傷完以後還會有多少能量」，要他自己造化。

韓國瑜指他不批評柯文哲，是因為念在一份情，至於這份情還在嗎？柯文哲表示，「還是有的啦，我也是覺得他很可惜。」對於韓國瑜是否贏不了的問題，柯文哲表示，香港一直拖下去，選舉剩三個月，一兩個月不會結束，還會拖下去。

另外，當被問及韓國瑜主張廢掉一例一休以及高鐵南移議題時，柯文哲表示，言多必失，「就像我常常失言，但是其實我也想過，我失言的比率沒有比較高，我只是講太多話」，他強調是自己講話比較多，並不是失言的百分比高。

談及韓國瑜說他當選後要把觀光局變成觀光部，柯文哲則認為，讓現有的機構發揮功用比較重要，「每次都說這要提高位階，奇怪，你這樣中華民國要幾百個部會才夠」，他覺的也不用，讓現有的政府機構發揮功效最重要，不必每次都說防毒很重要，把防毒變成防毒部，「不需要啦，該怎麼做就怎麼做」。

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