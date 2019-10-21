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全力戒備力抗空污　台南環保局啟動預防應變

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▲台南市AQI處於黃橘色預警等級，污染物以PM2.5及臭氧（O3）為主，為維護空氣品質，確保市民健康，環保局以及環保署啟動公私部門應變工作。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市AQI處於黃橘色預警等級，污染物以PM2.5及臭氧（O3）為主。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

根據環保署資料顯示，過去一週空氣品質因由東北風轉偏北風，西部各縣市受境外污染物影響，使得台南市AQI處於黃橘色預警等級，污染物以PM2.5及臭氧（O3）為主，為維護空氣品質，確保市民健康，環保局以及環保署啟動公私部門應變工作。

台南市長黃偉哲表示，改善空污一直是台南市政府「開創新局市政啟航」施政五大主軸中建立「希望家園」重點之一，動員市府18局處齊力執行亮麗晴空計畫相關工作，尤其在秋冬空品不良季節，會請公私部門啟動應變作為。

環保局長林淵淙說，上週應變作為成果包含通報及查核130 家次工廠自主管理及配合排放減量，連線監控本市大型污染源7廠13根次煙道CEMS數據，營建工地加強物料加蓋、灑水等防制揚塵措施共34處次，針對主要幹道及車輛密集道路洗掃長度共 600 公里，餐飲業通報30家次，路邊攔檢（查）高污染車輛（含反怠速、目測判煙）298輛。

環保署自10月份起每週召開嘉義以南五縣市「空氣污染跨區合作預防應變小組會議」，聯防執行空氣污染防制工作，以防止上風處縣市污染物影響下風處縣市空氣品質。執行應變作為包括工廠稽查、通知自主管理及配合排放減量，露天燃燒巡查，營建工地防制揚塵措施，重點道路加強洗掃，餐飲業通報巡查，路邊攔檢汽機車等。環保署環境督察總隊也針對 9家工廠、2場港區水泥裝卸及4家化製堆肥場進行查核，共分別依空污法及廢清法告發4件。此外，環保署亦協調經濟部及台電公司進行協和、台中、興達電廠降載減排，總計降載電量將近5萬5000度，SOx減量過200公噸，NOx減量將近230公噸，TSP減量將近20公噸，其排放減量幅度約占全台電廠每周污染排放量17.4％。

環保局表示，根據環保署資料預報未來一周空氣品質依然受到東北風挾帶境外污染移入影響，且午後受光化作用影響易導致臭氧濃度上升，須留意擴散不良導致空氣品質不佳，為預防臭氧惡化，本局將加強VOC、NOx及SOx等製程工廠查核與高污染車輛管制，另請環保署特別協調南部五縣市，規劃在空氣品質預報顯示連續超過兩日以上達紅色警示前，同時進行跨縣市聯合稽查工作及，並協調經濟部及台電公司位於本市上風處之電廠進行降載減排污染物，期望可以減緩空品惡化程度。最後，提醒民眾適時注意環保署或環保局發布空氣品質預警資訊，若是敏感族群、老人或小孩等抵抗力較弱者，宜避免空品不良時段在戶外長時間劇烈活動，相關的預警資訊(網址：http://taqm.epa.gov.tw、「環境即時通」APP或「愛環境資訊網」http://ienv.epa.gov.tw)。

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