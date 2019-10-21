通緝犯落網急著要回代管鑰匙　警好奇…原來可以打開手銬

▲屏東縣東港警方逮獲周姓通緝犯，發現其製作L型金屬物可以打開手銬 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

許姓男子騎乘機車，行經屏東縣東港鎮安漁路時，與後座的周姓男子均未戴安帽，東港警方執行巡邏勤務轉身想離開，兩人藏不住惶恐表情，警方攔下盤查，發現周姓通緝犯，帶回調查，許尿液有毒品反應，警方將他們上銬，周多次向警方警方索取代保管鑰匙，警方啟疑，發現原來是可以打開手銬，還辯說挖耳朵要用，訊後押解歸案，另許依毒品危害防制條例送辦。

東濱所所長郭瑾樺、警員林明暉二員，於日前執行巡邏勤務時，行經東港鎮安漁路段，發現兩名男子未戴安全帽見警經過隨即轉身離開，男子臉藏不住的恐慌，立即醒前盤查，發現周因傷害案被屏東地檢署於本月發佈通緝，許是（兩人均42歲，住東港）毒品列管人口，遂將他們帶回派出所調查。



期間，周姓男子不僅不配合訊問，甚且急著要向警方索取代保管鑰匙，由於他討回鑰匙之次數太多次，所長郭瑾樺認真檢視該串鑰匙後發現有一把L型金屬物，似乎是可以將手銬打開，所長將手銬拿來試開，果然轉著兩三下手銬就被打開。

經詢問周嫌，其表示製作這個L型金屬物，原只是為了要挖耳朵，但是如果有機會是有解開手銬這個想法，沒想到卻被眼尖所長發現，訊後押解歸案；另許所排放尿液初步篩檢呈毒品甲基安非他命陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例函請偵辦。