點藥燉土虱驚見「綠色爆量魚卵」！　妹子頻喊好噁心…饕客讚：想吃還要加錢

▲網友對吃土虱魚卵的反應很兩極。（圖／翻攝自爆廢公社二館，下同）



記者黃可昀／綜合報導

很多人到夜市都會來上一碗「藥燉土虱」滋補身體，但一名網友日前點了一碗土虱湯，還沒開始吃就發現，魚肉裡竟然塞滿一顆顆綠色魚卵，不僅顏色相當詭異，密密麻麻的模樣也讓她食慾全失，直呼「對土虱完全破滅！」

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，她第一次看到有卵的土虱，沒想到「蛋還是綠色的」，即使已經挖出滿滿兩湯匙，魚肉裡依舊有爆量魚卵，對於第一次見到這畫面的她，忍不住頻喊「好噁心…」。

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▲密集恐懼症網友要崩潰了。



不少網友指出，原PO不要看這些魚卵外觀嚇人，對很多饕客來說這是珍品，甚至有人會指定要吃這一段，特別愛魚卵在口中嗶嗶啵啵爆開的感覺，「乾煎超好吃」、「極品，這不是每次都吃得到的」、「我上次要求老闆要有蛋的還要加錢呢」、「 想吃蛋還不一定吃的到」、「賺到了，傻傻的」，甚至有人透露，「我們這邊蛋還另外取出來賣」。

但也有網友認為，土虱的生長環境太骯髒，他們連魚肉都不敢吃，更別說這些綠色魚卵了，「肚子裡面都是白老鼠等廢棄物精華」、「我真的不敢吃這個！寄生蟲太多」、「牠的生活環境很糟糕都能活，你根本無法確定魚的來源」，雖然大家對土虱魚卵的反應很兩極，但愛釣蝦的網友表示，蝦子超愛吃土虱卵，「釣蝦神物，但大部分釣蝦場禁用。」

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