他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場…竟是「國中初夜登大人床伴」！

▲男網友跟女友見家長，結果卻讓自己尷尬到想哭。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳亭伃／綜合報導

近年來不少熟齡男人都喜愛找年紀較小的女性當另外一半，除了可以保持年輕的心之外，也能讓生活多一點驚喜感。但國外這名48歲的男網友因為愛上26歲的女友，直到女方帶他回家見父母時，才發現「女友母親竟然是自己國中炮友」果然是驚喜滿滿。

這名男網友表示，因為自己較喜歡年輕一點的女性，因此這2年都在跟小自己22歲的女友約會，而正值青春邁向成熟的女友果然也讓兩人的感情相當加溫。就在日前男網友見過女友父親之後，感覺女友家庭應該有些問題，因此過了一段時間後，才安排了家庭聚會讓他跟女友的親生父母正式見面。

男網友在「Reddit」貼文中表示，「女友母親主動說想要在城裡見我，於是我和女友準備和她的父親、母親、姊妹一起聚餐，但就在她母親還沒出現時，女友提醒她母親的名字叫做『Jancine』，我聽起來感到相當耳熟，但也沒有多想。」

▲就在女友母親抵達時，男網友突然想起自己的國中破處事件。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

就在女友的母親抵達時，男網友徹底傻眼，因為女友的母親竟然是和自己國中時期的同學，甚至還曾經為男網友「破處」。「當下的飯局幾乎已經是很奇怪的氣氛」男網友表示。

Jancine當下也相當震驚，於是兩人私下對話，希望可以離開她的女兒，但男網友卻表示，「真的沒有辦法，因為我們一直都有在討論一些未來的事情」但不得不說內心卻相當低落。這則貼文分享後，立刻引發鄉民留言，「我天啊！這就是所謂的緣分嗎？」、「兄弟，告訴我這是你編的！真的太尷尬！」

男網友不久後在貼文下方更新證實，因為在女友24歲時兩人相識進而相戀，沒想到她的母親會是跟自己一樣大的人，「之前我是在雷霆灣（Thunder Bay）長大，我是那邊少數的南美洲移民，所以很快就被認出了，但現在我心裡非常複雜」。

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