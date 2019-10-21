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不捨2外甥淪孤兒！國小校長無私收養　一手帶大5兒...親友淚崩：這麼好的人

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記者陳韻如／新北報導

新北市鶯歌一處透天厝深夜一場大火，釀成了屋主夫婦及外甥3死的悲劇。經調查，屋主是鳳鳴國小的校長曾俊凱，平時待人和善，與學校師生感情深厚，如今卻傳出噩耗，讓所有親友悲慟不已。

▲▼ 鳳鳴國小校長命喪火窟 生活照 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲鳳鳴國小校長命喪火窟，師生聞訊悲慟不已。（圖／記者陳雕文翻攝）

曾俊凱的噩耗傳出，讓周遭所有親友及學校師生相當難以置信，新北市鶯歌中小學家長會長協會理事長劉博文表示，曾男平時待人和善，也非常熱心，相當關懷弱勢，與周遭所有親友關係都非常融洽，明明前一陣子才跟他見面，大家才有說有笑，沒想到今天卻天人永隔，「真的很心痛」！

▲▼鳳鳴國小校長。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲鳳鳴國小校長平時待人熱心和善，與周遭親友關係融洽，如今噩耗傳出，讓親友相當不捨。（圖／記者游宗樺翻攝）

劉博文表示，曾男與妻子育有3名子女，是一個非常無私的人，10多年前，妹妹及妹夫發生重大變故，他不捨年幼的外甥及外甥女就此成了孤兒，因此二話不說的將他們接到身邊照顧，一肩扛下5名子女的照顧之責。

劉博文還提到，曾男夫婦的收入並不算太豐厚，但對外甥及外甥女是全心全力的照顧，將他們視為親生子女，只要自己3個小孩有的資源，外甥及外甥女也從不會缺少，而其大兒子又出國留學，經濟壓力其實是外界所無法想像。然而，曾男卻從不喊苦，即使肩負重責，也都會笑臉迎人，這樣無私的胸懷，真的讓人相當敬佩。

意外發生在21日凌晨1點多，透天厝3樓陽台突然竄出火舌，當時曾俊凱還在屋內大聲求助，「快叫消防隊」，鄰居也迅速報案，但卻來不及阻止悲劇，消防員最後在4樓後陽台的位置發現曾難遺體，已呈蜷曲焦屍，而其妻及外甥也受困屋內，救出後送醫仍宣告不治。另外，曾男外甥女即時從3樓跳窗逃生，雙腳大腿骨折，意識清楚，至於詳細的事故原因，還有待警消進一步調查釐清。

越想越不對勁！

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