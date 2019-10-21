嗆派出所長「你有LP沒有？」下秒遭逮捕　囂張女判拘役30天

▲姜女涉嫌辱罵公務員，台南地院依違反侮辱公務員罪，判處姜女拘役30日。（圖／ET示意圖）

記者廖安莘／台南報導

台南市一名姜姓女子5月間至派出所報案時，被指控無故在所內大聲謾罵，甚至以輕蔑口吻對王姓所長說：「你有覽趴沒有？」涉嫌辱罵執行職務公務員。台南地院審理後，依違反侮辱公務員罪，判處姜女拘役30日，得易科罰金，可上訴。

判決指出，姜女5月10日上午9時許，到台南市警第一分局莊敬派出所報案，竟無故在派出所內大聲謾罵。事後，派出所所長見狀制止，並告知她其為所長，姜女不管勸告，甚至還以「你所長你有覽趴沒有？」、「你有LP沒有？」辱罵依法執行職務的王所長，警方隨即將她逮捕，依公然侮辱罪送辦。

姜女坦承有對所長罵「有覽趴沒有」，但矢口否認有侮辱公務員犯意，她辯稱因為王穿便服，所以不知道他是所長，並供稱自己是一個沒有生殖器的老女人，撇清罵警一事。

台南地院審理時，法官勘驗派出所監視器畫面，與姜女說詞不符。根據畫面顯示，王所長曾向姜女表明身分，並勸說她不要大小聲，姜女則回應「我是要小聲什麼？」足以證明當時王所長在執法維護派出所秩序。法官審酌後依違反侮辱公務員罪判處姜女拘役30日，得易科罰金。

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