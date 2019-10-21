女友轉當直播主！看電影「只能裝陌生人」乾爹同行　他曝悲慘歷程：寧願酒店妹

▲這段感情讓他非常受傷。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

近年來直播行業正夯，收入高、工作彈性大讓許多漂亮妹子趨之若鶩。一名男網友看著女友從服務業轉當直播主，雖然月入20萬，卻是他悲慘的開始，最後也心碎收場，甚至感嘆「寧願女朋友是酒店小姐，也不要是直播主。」

男網友在PTT訴說這段心路歷程之前，首先強調「基本上我的心得都是自身感受，或周遭朋友的相同經歷，不代表全部的直播主，但也認真不會再交做直播的女生了，大概就是心理陰影到這種地步......。」

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他提到，當時工作相當忙碌，經常要跑外縣市，甚至曾在國外住3、5個月都有；而女友則花了2年時間，從一般服務業慢慢踏入直播行業，「直播主不外乎會有粉絲見面會、私人LINE群，偶爾辦個抽獎，獎品是一堆印著該主播照片的馬克杯、海報、人型抱枕，誇張一點的就是陪看電影、陪吃下午茶。」

▲連看電影都要裝陌生人。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

那個時候，兩人約會多半都在家，因為出門會遇到粉絲，誇張一點還要一前一後離開，當下他總在心裡吐槽，「妳又不是巨星」，但偏偏真的有粉絲會興奮地說，在哪裡遇見她，男網友感嘆，「待在家裡時，她花大部分的時間維護乾爹群，陪他們聊天、曬照片，據我所知，也是有公司公關在負責，主播只需要定期去追蹤內容就好，但她一直都是親力親為。」

有一回，女友的香港乾爹來台，邀請她陪同前往紫南宮拜拜，結果女友「拜到晚上11點」才回到家，「基本上我也懶得說什麼，大原則就是不要讓我知道。」後來他們的爭吵越來越多，每當吵架時，對方就會端出名言，「你不知道我是誰嗎？你怎麼用這種口氣跟我說話？在直播間的時候大家多疼我，多少人追我？你現在做的工作還要熬多久才能出頭？我都賺多少了？」

當然現實不是偶像劇，沒有華麗的神轉折讓兩人繼續走下去，最後男網友自尊心受損、玻璃心碎滿地，也就分手了，而女友則和大乾爹在一起。此外，讓他印象深刻的是，兩人最後一次看電影時，他還被迫裝成陌生人，然後陪著她的乾爹一起看，現在想來都是心酸。

▲男網友訴說心路歷程。（圖／翻攝自PTT）

原po還說，「分手後我好兄弟的空姐女友說想開直播，他問我意見，我說想好就好，這段路不好走。結果在一起5、6年，不意外今年也跟乾爹跑了，理由是她要的未來他給不起。當然啦...這只是我身邊的案例，也許有人真的恩恩愛愛一輩子，只是不是我們。」

最後，他直言，寧願女朋友是酒店小姐，也不要是直播主，「酒店小姐沒什們大頭症，但直播主超容易有，想想其實也很合理，會在直播間斗內的不外乎就是喜歡她，就算再不紅同時間也有3、5個人去吹捧她，唱唱歌尬聊2、3小時，競賽周拚一點，粉絲群照片露一點，那些人的錢包就全開了，直接產生萬人簇擁的感覺，不過可能我也不是富二代，所以才仇直播主仇得這麼誇張吧。」

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