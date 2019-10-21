遭報導涉入貴婦團詐健保案　李晶玉告2媒體獲償50萬

▲李晶玉狀告2媒體，獲償50萬確定。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

政論節目主持人李晶玉，不滿華視的夏姓記者對她做出「貴婦A健保案 李晶玉遭鎖定約談」網路新聞，以及週刊王雜誌做出「鎮定約談捲入貴婦A建保案」的報導，分別對2家媒體與記者起訴求償。最高法院審理後，均認定2家媒體未經合理查證，判決李晶玉勝訴，分別獲償20萬與30萬元確定。

判決指出，華視夏姓記者於2016年3月30日上午PO出的新聞，當時記者根據壹週刊、周刊王的新聞，做出「貴婦A健保案 李晶玉遭鎖定約談」的網路新聞，內容還提到「刑事局日前偵破一起『貴婦詐健保案』…向健保局詐領保險金，…主播李晶玉等，都以被警方列為第二波偵查對象」李婦不滿名譽受損，一狀告上法院，求償名譽損失200萬元，並要求華視與該記者道歉。

此外，週刊王雜誌於2016年3月30日發行之第103期，以李婦與兒子的照片加上「鎮定約談捲入貴婦A建保案」的標題，做出新聞報導。李婦也認為報導不實，起訴對週刊王撰稿的李姓記者，請求連帶賠償200萬元，以及刊登道歉啟事。

其中對華視求償的部分，李婦一審敗訴，但二審逆轉改判李婦勝訴，華視與記者必須連帶賠償20萬元，另外還要在「華視新聞網」首頁刊登道歉聲明1日。另外對週刊王求償部分，一審台北地院就判決李婦勝訴，獲償30萬元並在四大報頭版及週刊王上，刊登道歉啟事1日，二審維持一審李婦勝訴判決。

2案均上訴第三審，最高法院審理後，均採信二審見解，均判決李婦勝訴確定。總計李婦這次勝訴共獲得賠償50萬元，以及四大報頭版、週刊王、華視新聞網等媒體上刊登道歉啟事。另外李婦也因本起事件狀告壹週刊，二審判決李婦勝訴，可以獲償30萬元及四大報頭版刊登道歉啟事1日，目前正上訴最高法院審理中。