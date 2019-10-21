「郭家軍」黃韻涵挺韓國瑜遭批厚臉皮　郭台銘辦公室：不干涉

記者徐政璿／台北報導

郭家軍第二人、國民黨立委參選人黃韻涵昨日（20日）出席鴻海創辦人郭台銘舉辦的第二場感恩見面會，被問到挺韓還是挺郭，回答「我是國民黨支持的立委候選人，當然支持國民黨提名的韓國瑜總統候（參）選人」，掀起郭粉正反意見熱烈討論。對此，郭台銘辦公室表示，既然郭台銘已經不參選了，對於黃韻涵要支持誰當總統，不會去干涉。

黃韻涵在郭台銘的第二場感恩見面會表示，「我是國民黨支持的立委候選人，當然支持國民黨提名的韓國瑜總統候（參）選人，郭董很多政策是對國家非常正面的，有機會進國會也會往這邊去推行。」

黃韻涵也提到，如果郭粉願意支持，相當於給她很大的力量，這也是一個很好的機會，就像是得到郭台銘的認同，「真的就是未來為了中華民國、為了台灣，尤其是高雄一起拚經濟。」

不過，黃韻涵此話一出，隨即在網路上掀起正反意見熱議，部分郭粉在相關新聞以及臉書社團「郭台銘粉絲老虎軍團」PO文或留言，抨擊黃的行為太厚臉皮；但也有郭粉對此抱持正面態度，認為這個布局相當漂亮，也很期待後續發展以及效應。

郭台銘辦公室表示，郭台銘先生一直以來都秉持「為中華民國好、跨越黨派、不分顏色」，希望成為「中道主流的力量」，黃韻涵所提出的政策，跟郭台銘先生想推動福國利民的方向一致。她是在地優秀年輕人，郭台銘想許年輕人一個未來，既然郭台銘先生已經不參選了，對於黃韻涵要支持誰當總統，不會去干涉。

▼國民黨立委參選人黃韻涵。（圖／記者賴君欣攝）