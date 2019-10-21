實測 iOS 13「深色模式」有多省電？結果讓大家全驚呆！

▲外國 YouTube做深色模式的續航力實測。（圖／翻攝自YouTube／PhoneBuff）

記者陳心怡／台北報導

今年蘋果針對 iOS 13 推出全新的「深色模式」（Dark Mode），除了可以保護用戶眼睛，同時還可以增加手機的續航力。外國 YouTube 頻道就使用 iPhone XS Max 進行深色模式和淺色模式的對比實測，結果發現實際差距驚人！

YouTube 頻道《PhoneBuff》透過 iPhone XS Max 進行實測，將手機升級至最新的 iOS 13 版本，並以同樣 200 尼特的螢幕亮度，分別開啟「深色」、「淺色」模式，用機器手臂依序執行相同的工作流程，包括「傳訊息」、「滑推特」、「看YouTube影片」、「使用Google Maps」，最後比較兩者使用下來的耗電情況。

實測結果顯示，使用「深色」模式能讓手機續航力大幅增加，當「淺色」模式的iPhone 電池徹底歸零關機時，「深色」模式的iPhone 仍能保有 30% 的電量，差距相當可觀。

▲深色模式和淺色模式兩者長時間使用下來，差距可觀。（圖／翻攝自YouTube／PhoneBuff）

深色模式能達成省電其實與 OLED 螢幕特性有關，畫面為黑色時，像素不會發出任何光線，藉此節省耗能，因此採用 LCD 螢幕的 iPhone XR、iPhone 11 以及其他款式，恐怕就沒有這麼明顯的差距了。

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