國小校長燒成蜷曲焦屍！妻子也命喪火窟　大兒子「潛心學醫」來不及見最後一面

記者陳韻如、林昱萱／新北報導

新北市鶯歌區21日凌晨發生一起駭人的火警，猛烈的大火將曾姓屋主當場燒死，而他的妻子、外甥經送醫搶救後也宣告不治，唯有外甥女從3樓跳窗逃生才逃過死劫。據了解，曾自己還有3個孩子，事發當時孩子都不在家中。

▲國小校長命喪火窟。（圖／記者游宗樺攝）

這起事件發生在21日清晨1時許，當時鄰居還聽見屋主大喊「快叫消防隊」沒想到最後還是傳出憾事，而死者為50歲的鳳鳴國小校長曾俊凱、其在鶯歌國小擔任音樂老師的妻子，還有一名21歲的外甥，而當時也在屋內的外甥女則從3樓跳窗逃生，倒臥在2樓鐵皮，造成腿部骨折。

對此，新北市鶯歌中小學家長會長協會理事長劉博文表示，曾俊凱幫妹妹養育2個外甥長大，其本身還有3個小孩，只是3個孩子在事發當時都恰好不在家中，其中大兒子從小就相當優秀，並於大學一年級時毅然休學，因阿公在彰化是懸壺濟世、救人無數的醫師，因此決定跟隨阿公腳步，目前也在努力學習中醫，但家裡卻傳出此噩耗，讓人感到相當不捨與惋惜。

▲鳳鳴國小校長性格開朗，大家都很喜歡他。（圖／記者陳雕文翻攝）

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