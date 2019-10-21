　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

抓到男友枕頭偷藏「前女友照片」　她崩潰提分手才發現尷尬真相

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

男友枕頭下偷藏「前女友照片」　她崩潰提分手才發現尷尬真相。（圖／翻攝自twitter／♡♡♡@jrouncey）

▲女子後來才發現原來是自己誤會一場。（圖／翻攝自twitter／♡♡♡@jrouncey

記者李振慧／綜合報導

英國曼徹斯特一名女子意外在剛交往男友的枕頭下，發現藏著前女友照片，傷心欲絕的她立即打電話給媽媽和朋友告狀，並且最後決定要和對方分手，沒想到提了分手之後才發現烏龍真相，讓她忍不住在推特上發文，希望能提醒各位女性朋友別像她犯一樣的傻事。

女子喬伊(Joi)近日在推特上分享了一張男友的「前女友照」表示，某天晚上她在男友家過夜時，意外在對方的枕頭下發現一張陌生女子被人摟著，還露出燦笑的幸福照片，她猜想照片中人可能是男友的前女友，她雖然和對方沒有交往很久，但已覺得自己愈來愈愛對方，感覺自己被背叛，便小劇場爆發打了一封很長的簡訊向對方提分手後，便哭著跑去洗澡。

當下以為自己和男友玩完了的喬伊，後來收到對方回傳給她一張照片，仔細一看才發現，原來自己剛剛看到的「前女友照」，是一張貼在床墊上的廣告照片，她糗到不敢回男友訊息，對方很快便趕回家並出現在門口大笑，幸好這段插曲沒有影響到他們的感情。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

ET快訊
體操女神窮瘋了下海拍片　8年約滿突宣告：不脫了！
不捨2外甥淪孤兒！國小校長收養一手帶大…親友淚崩：這麼好的人
16歲女一吃就吐瘦成紙片人　食道攝影醫驚見：有鳥嘴！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

背包搜出「白色粉末」他被迫認罪差點坐牢15年　結果真的是奶粉！

他遠端用監視器意外發現「SOS求救訊號」　救出失蹤3天受困女

戰鬥男下水「雄風」慘被當魚餌　活跳跳魚大口緊含害他超尷尬

自行車騎一半...他衝去看色情電影　30分鐘超時倒地身亡

半夜偷車闖公司砸窗大鬧！　怪男逃跑前「先去洗澡」尷尬被捕

寶可夢玩家3年狂走230億公里　石原恆和：為世界省2兆日圓醫療費！

停水到摩鐵洗澡！他驚聞隔房熟悉呻吟聲　竟是女友激戰50歲大叔…

母女相隔半年結婚！　她帶「鮮肉丈夫」回家竟然是女婿親哥哥

F燈高球妹「夾緊揮桿」　半片雪乳擊震小白球…70萬網友看慌：要看哪顆啦！

抓到男友枕頭偷藏「前女友照片」　她崩潰提分手才發現尷尬真相

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

街頭實測「屎在滾」不消費借廁所 台灣店家超友善！他讚：我給五顆星

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

上班族救星！健康「味噌豬肉風味飯」　250做一整鍋...米飯吸附高湯超美味

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

30歲生日驚喜！收同性男友求婚 他秒淚崩「點頭同意」眾人嗨翻

停水到摩鐵洗澡！他驚聞隔房熟悉呻吟聲　竟是女友激戰50歲大叔…

母女相隔半年結婚！　她帶「鮮肉丈夫」回家竟然是女婿親哥哥

F燈高球妹「夾緊揮桿」　半片雪乳擊震小白球…70萬網友看慌：要看哪顆啦！

抓到男友枕頭偷藏「前女友照片」　她崩潰提分手才發現尷尬真相

敘利亞之戰現曙光！庫德族民兵默默撤出　120小時停火協議…終有進展

時速4萬公里小行星往地球飛！　NASA：擦肩之後2026年會再來

逾2000人觀禮！日皇德仁即位禮「3重點曝光」　日警時隔20年最高規格維安

影／強生脫歐協議今表決！　反對黨尋新盟友狠嗆：要滅了脫歐協議

馬德里放牧節！2000顆「焦糖棉花糖」街道漫步引圍觀　網羨慕：想衝一波　　　

哈利王子首認和威廉王子間「有裂痕」　工作生活皆走上不同道路

停水到摩鐵洗澡！他驚聞隔房熟悉呻吟聲　竟是女友激戰50歲大叔…

宜蘭翁切割未爆彈爆頭慘死　 彈體比對確認是國軍「2.75吋火箭彈」

母女相隔半年結婚！　她帶「鮮肉丈夫」回家竟然是女婿親哥哥

土耳其浪貓趁亂「溜進飯店陪睡」　整晚黏踢踢呼嚕討摸「隔天又來」！

逮到現行犯！汪牙齒卡「犯罪證據」　爸哭：玩偶R.I.P.

大二跟女友分手！他短短 5 分鐘網路成癮　靠「趕鬼」儀式重生

聯發科家庭日2.5萬人參加破紀錄　蔡明介釋三大方針

秋冬國旅補助優惠拿到手軟　國泰金：近6成民眾不埋單

體驗大車視線死角、內輪差　中警深入校園宣導道安

志工中隊長致贈「婆婆媽媽」醬油　盼「煮」好菜+無私奉獻

國際熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

愛貓被殺！俄女鎚爆室友腦袋還分屍

Uber搭7分鐘　他評分完噴4000元

恐怖實驗室！小狗灌藥出血...被帶去處決還討摸

寶寶床上酣睡　媽監視器中驚見「另一張臉」

搭機行李過重！機靈女急穿2.5公斤衣

荷蘭體操女神拍片8年：不脫了！

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

全球第一例！新加坡全面禁高糖飲料賣廣告　

日大學選美驚現「146cm蘿莉」！

隱形斗篷問世！　執行長示範後半身消失....

埃及發現3000年前木乃伊　珍貴畫面曝

老兵棺木突傳叫聲　親友一聽微笑

86歲爺闖禁湖釣魚　遭抓交替…腳纏漁網慘死

更多熱門

相關新聞

黑柴叫媽起床　飛機耳輕拍枕頭

黑柴叫媽起床　飛機耳輕拍枕頭

早上醒來先被狗狗萌到！新北板橋有名飼主YI Hua Kung日前分享自己被「看醒」的可愛經驗，這天她睡到一半，突然感覺枕頭旁邊有震動，一張開眼睛，就看到黑柴肉肉趴在床邊，瞇著眼睛飛機耳，露出天真燦爛的微笑，瞬間被融化，起身第一件事就先把狗抱緊處理。

海關被攔截　箱子有活的違禁品

海關被攔截　箱子有活的違禁品

訓練勾引女人上床　記者臥底揭PUA內幕

訓練勾引女人上床　記者臥底揭PUA內幕

英脫歐喊停　馬克宏：誰都沒好處

英脫歐喊停　馬克宏：誰都沒好處

脫歐又挫敗　BBC分析6個下一步

脫歐又挫敗　BBC分析6個下一步

關鍵字：

前任男友英國照片前女友床墊枕頭曼徹斯特

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

遺物挖到祕寶　男從田僑仔變凡人

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

美體按摩！按完腿冒出20條紅巨蟲　少婦痛到崩潰

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

即／鶯歌3死惡火！國小校長夫婦、外甥喪命

韓國瑜幫挖沙　女童搶回玩具喊「不要」

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

疑遭男偶像染病！正妹崩潰揭他風流史：還睡人妖

28歲男星遭爆菜花約砲道歉了！

更多

最夯影音

更多
婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來
輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面