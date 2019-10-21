抓到男友枕頭偷藏「前女友照片」　她崩潰提分手才發現尷尬真相

▲女子後來才發現原來是自己誤會一場。（圖／翻攝自twitter／♡♡♡@jrouncey）

記者李振慧／綜合報導

英國曼徹斯特一名女子意外在剛交往男友的枕頭下，發現藏著前女友照片，傷心欲絕的她立即打電話給媽媽和朋友告狀，並且最後決定要和對方分手，沒想到提了分手之後才發現烏龍真相，讓她忍不住在推特上發文，希望能提醒各位女性朋友別像她犯一樣的傻事。

女子喬伊(Joi)近日在推特上分享了一張男友的「前女友照」表示，某天晚上她在男友家過夜時，意外在對方的枕頭下發現一張陌生女子被人摟著，還露出燦笑的幸福照片，她猜想照片中人可能是男友的前女友，她雖然和對方沒有交往很久，但已覺得自己愈來愈愛對方，感覺自己被背叛，便小劇場爆發打了一封很長的簡訊向對方提分手後，便哭著跑去洗澡。

當下以為自己和男友玩完了的喬伊，後來收到對方回傳給她一張照片，仔細一看才發現，原來自己剛剛看到的「前女友照」，是一張貼在床墊上的廣告照片，她糗到不敢回男友訊息，對方很快便趕回家並出現在門口大笑，幸好這段插曲沒有影響到他們的感情。

If ur having a bad day just remember the time I ᵀʰᵒᵘᵍʰᵗ ᴵ found a photo of my bf’s ex gf under his pillow and broke up with him via essay only for him to respond with a pic of his fucking mattress label xxx pic.twitter.com/kInSrIZBF6 — ♡♡♡ (@jrouncey) October 16, 2019

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