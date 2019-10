抓到男友枕頭偷藏「前女友照片」　她崩潰提分手才發現尷尬真相

▲女子後來才發現原來是自己誤會一場。(圖/翻攝自twitter/♡♡♡@jrouncey)

記者李振慧/綜合報導

英國曼徹斯特一名女子意外在剛交往男友的枕頭下,發現藏著前女友照片,傷心欲絕的她立即打電話給媽媽和朋友告狀,並且最後決定要和對方分手,沒想到提了分手之後才發現烏龍真相,讓她忍不住在推特上發文,希望能提醒各位女性朋友別像她犯一樣的傻事。

女子喬伊(Joi)近日在推特上分享了一張男友的「前女友照」表示,某天晚上她在男友家過夜時,意外在對方的枕頭下發現一張陌生女子被人摟著,還露出燦笑的幸福照片,她猜想照片中人可能是男友的前女友,她雖然和對方沒有交往很久,但已覺得自己愈來愈愛對方,感覺自己被背叛,便小劇場爆發打了一封很長的簡訊向對方提分手後,便哭著跑去洗澡。

當下以為自己和男友玩完了的喬伊,後來收到對方回傳給她一張照片,仔細一看才發現,原來自己剛剛看到的「前女友照」,是一張貼在床墊上的廣告照片,她糗到不敢回男友訊息,對方很快便趕回家並出現在門口大笑,幸好這段插曲沒有影響到他們的感情。

If ur having a bad day just remember the time I ᵀʰᵒᵘᵍʰᵗ ᴵ found a photo of my bf’s ex gf under his pillow and broke up with him via essay only for him to respond with a pic of his fucking mattress label xxx pic.twitter.com/kInSrIZBF6