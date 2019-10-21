6歲妹美顏自拍！老媽出賣0修圖照「打回原形了」　萬人卻讚爆：我可以等

▲自拍架式十足阿。（圖／Hebe Sue授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

現在各種美顏程式正夯，就算素顏也能完妝呈現，連普妹變正妹都不是難事。一名母親就分享女兒超齡的美顏自拍照，同時還不忘出賣寶貝的「真實模樣」，沒想到幾張照片狂吸1.5萬讚，還釣出一票排隊女婿，驚呼「長大不得了」、「天啊！好強大的基因」。

Hebe Sue向《ETtoday新聞雲》記者提到，妹妹獅子座，今年6歲，平常就超愛拍照的她，最近迷上照相App「Ulike」。從照片中可見，妹妹五官精緻，擁有飽滿圓潤的額頭，一雙水汪汪大眼彷彿對著鏡頭放電，而歪頭微微一笑更是甜美。

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▲才6歲就這麼漂亮，長大不得了。（圖／Hebe Sue授權引用）

Hebe Sue在「爆廢公社」分享一系列妹妹的美顏自拍照，同時也放上0修圖的真實模樣，直呼「女兒的照騙，最後一張打回原形！」

沒想到po文一出，立刻引發轟動，褪去美顏相機的超齡妝感，天生麗質的甜美臉蛋一點也不遜色，反而更清新脫俗了。最後，母親也強調，「我們沒有帶美瞳隱眼喔，就是照相App的功能，所以才說是照騙。」

▲根本天生麗質！這個笑容太美了。（圖／Hebe Sue授權引用）

看完美照，大票網友全被療癒了，紛紛直回「可以當明星了」、「好美的小女孩啊」、「騙我生女兒系列」、「可愛，有酒窩」、「18年養成計畫」、「一堆人等著當女婿了」。

另外，不論男網友還是人母，也搶著留言卡位，「跟我兒子撞衫，可以交朋友了」、「媽~幹嘛po我老婆的照片」、「岳母大人」、「我可以再活一百年」、「伯母您好，我會好好照顧她的」、「媽~妹妹...哥哥等你長大」。

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