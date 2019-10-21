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央行連10年繳庫逾1800億　副總裁嚴宗大：目前是最大極限

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▲▼彭淮南任內最後一次主持央行理監事會議,央行副總裁嚴宗大。（圖／記者季相儒攝）

▲ 央行副總裁嚴宗大。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

中央銀行副總裁嚴宗大今（21）日赴立法院報告行政院歲入預算中央銀行股息紅利繳庫部分，央行109年度預算繳交國庫官息紅利計新臺幣1,800億9,187萬9千元，已連續10年在1800億以上。

嚴宗大赴立法院報告中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分，央行109年度預算繳交國庫官息紅利，全數列為行政院歲入預算，計新臺幣1,800億9,187萬9千元，較108年度預算繳庫數增加1,119萬5千元。

請繼續往下閱讀...

立委表示，中央政府歲入預算在近年維持在1兆9000億左右，但近期喊到2兆，立委詢問央行若要在維持10%比例的情況下，能否將紅利繳庫增加到2000億，嚴宗大對此表示，在考量殖利率下跌、當前金融情況下，整個國際收益率都在下滑，要達成2000億的確是不太可能，目前是最大極限

此外，提及英國脫歐、日本負利率對於台灣的影響，嚴宗大表示，兩者都會對國際金融市場造成衝擊，但已經持續幾年，衝擊不像事件一開始那麼強烈。在資產管理操作上，會將部分高利率資產從負利率國家轉移出來，也一直也在做資產調整；而英國脫歐成功對資產配置也不會有太大影響，因對英鎊跟歐元的資產配置，在從前都有在減少持有。

嚴宗大說明，每年在編列下一年度預算時，都有評估各年金融情況，而編列根據是上一年度盈餘加上本年度盈餘，歷任主計長、院長對央行維持這水準表達肯定，且對維持財政紀律有很大幫助。

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