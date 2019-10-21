賴清德紐約發聲替民進黨拉票：蔡英文高票連任、立委過半！





▲賴清德訪美為蔡英文拉票。（圖／翻攝自賴清德臉書粉專）

記者袁茵／綜合報導

前行政院長賴清德日前訪問美國替總統蔡英文助選，所有活動在台灣時間21日畫下句點，使他在臉書上發表1682字長文，希望大家能自由女神的民主精神來守護台灣，「讓蔡英文總統高票連任，民進黨立委過半，壯大台灣！」

賴清德臉書全文如下：

此次來美國的助選行程，從舊金山、芝加哥、華府，到最後一站紐約，所有活動在今晚畫下圓滿句點。感謝舊金山鍾振乾、芝加哥許肇祥、華府簡明子與紐約賴弘典等各位總召集人，還有後援會各級幹部的辛苦籌劃，以及所有鄉親出錢出力、熱情參與。

你們的台灣心、故鄉情，一直是台灣進步的力量，感謝您們，有您們真好。因為我九月底便前往歐洲，因此未能參加日前洛杉磯與休斯頓的造勢活動，對當地僑胞鄉親感到很感到抱歉。但懇請大家一定要回來台灣投票，捍衛本土政權，讓蔡英文總統高票連任，民進黨立委過半，壯大台灣！

今天在紐約，我希望大家能夠：

一、用自由女神的民主精神來守護台灣

紐約是世界的首都，吸引世界各地的逐夢者，呈現多彩多姿的多元文化。矗立在港口已經一百多年的自由女神像，見證無數外來移民，包括各位鄉親在內，都已融入美國社會，也因此孕育出美國自由、民主、人權的普世價值，這些價值也成為每個人生活的一部分。

2001年的9月11日，紐約世界貿易中心遭受恐怖攻擊，兩架遭到恐怖分子挾持的客機撞上雙塔，讓這兩座紐約的地標建築倒塌，這是紐約最黑暗的一天。

13年後2014年，在世貿雙子星大樓原址，一棟新的世貿大樓（One World Trade Center）重新站了起來。這棟建築以「自由塔」（Freedom Tower）的名稱重建，這是紐約的重生，也表現出自由在美國人民心中的地位，不會因任何苦難而改變。現在自由塔和自由女神兩相輝映，更顯示美國的偉大：因堅持自由、民主、人權的價值而偉大！

自由就像是水和空氣，只有在失去時才發現它們的重要，都要大家珍惜、保護，不能失去自由！

現在，失去自由的憾事，正在香港發生。雖然反送中運動出現許多悲劇，但是香港人非常勇敢，前仆後繼反對中國政府剝奪他們的自由。香港反送中運動象徵香港一國兩制的失敗，中國強壓給台灣的一國兩制台灣方案，及一個中國原則的九二共識皆不可行。

所以明年的選舉，我們全力支持蔡英文，用選票向中國說不，用自由女神的民主精神，逗陣守護台灣！

二、用世貿大樓的重生勇氣來壯大台灣

911的恐怖攻擊，世貿雙子星大樓倒塌對美國的民心士氣造成極大的影響，但全美上下一心進行反恐工作，尋求國際的支持，透過各種管道達到目標。倒塌的世貿大樓在事件13年後重新站起，展現了美國令人欽佩的勇氣！

台灣是年輕的民主國家、勇敢的民主國家，蔡總統在今年的國慶演說指出，過去70年來台灣歷經823砲戰、退出聯合國、石油危機、96年台海危機、亞洲金融風暴、邦交國斷交、種種天災，以及後來一次次來自中國的文攻武嚇等重重挑戰，但台灣不但沒有被打倒，反而更強壯、更堅定。未來在面對中國的各種打壓下，台灣必然處境困難，需要大家全力支持蔡英文，用世貿大樓再生的勇氣排除各種障礙，持續發展經濟，推動改革，落實轉型正義，建設國家，照顧弱勢，壯大台灣！

三、用創新進步的政策，強化世界的台灣

紐約雖然是大都會，但卻能與時俱進，時時增加城市的新面貌和新創新。布魯克林區不再早年是陰暗的角落，如今轉型成文化和新創產業重鎮。

我曾經造訪過的「高線公園」（High Line Park）曾經是運送屠宰肉品的高架鐵道，經過當初市民和市府保留重建，如今成為曼哈頓西南邊的休憩和觀光新景點，也連接到西岸哈德遜河畔的最新都市開發區；與中城（mid-town）隔著東河（East River）的皇后區長島市（Long Island City)，過去多是工廠廠房，經過保留重建，如今也成為高科技和電商產業核心群聚。

紐約市朝創新發展，台灣也正走在創新的路上，政府積極引導經濟轉型、產業創新升級，讓台灣經濟脫胎換骨，讓年輕人勇於用創意來開創新事業，並且協助產業立足台灣、布局全球，並已經跳脫「貨出去、人進來」的傳統模式，而講求提供「智慧解決方案」和「人才培育交流」，這才是有遠見的經濟投資。

過去三年來，Google、Facebook、亞馬遜的AWS服務也都紛紛在台灣成立人工智慧（AI）的人才培育和研發中心，並且扶植在地新創團隊。這些成果也得到國際認證：2019年位於瑞士的「世界經濟論壇」發布全球競爭力評比，台灣在全球141個國家中排名第12名，比2018年更進步一名，是全亞洲第4強。在創新能力排名上，台灣和瑞士、德國、美國持續並列全球四大「超級創新國」。

所以明年的選舉，敬請大家全力支持蔡英文，用選票持續推動創新進步的政策，強化世界的台灣！

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