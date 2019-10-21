　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德紐約發聲替民進黨拉票：蔡英文高票連任、立委過半！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼賴清德訪美為蔡英文拉票。（圖／翻攝自賴清德臉書粉專）

▲賴清德訪美為蔡英文拉票。（圖／翻攝自賴清德臉書粉專）

記者袁茵／綜合報導

前行政院長賴清德日前訪問美國替總統蔡英文助選，所有活動在台灣時間21日畫下句點，使他在臉書上發表1682字長文，希望大家能自由女神的民主精神來守護台灣，「讓蔡英文總統高票連任，民進黨立委過半，壯大台灣！」

賴清德臉書全文如下：

此次來美國的助選行程，從舊金山、芝加哥、華府，到最後一站紐約，所有活動在今晚畫下圓滿句點。感謝舊金山鍾振乾、芝加哥許肇祥、華府簡明子與紐約賴弘典等各位總召集人，還有後援會各級幹部的辛苦籌劃，以及所有鄉親出錢出力、熱情參與。

你們的台灣心、故鄉情，一直是台灣進步的力量，感謝您們，有您們真好。因為我九月底便前往歐洲，因此未能參加日前洛杉磯與休斯頓的造勢活動，對當地僑胞鄉親感到很感到抱歉。但懇請大家一定要回來台灣投票，捍衛本土政權，讓蔡英文總統高票連任，民進黨立委過半，壯大台灣！

今天在紐約，我希望大家能夠：

一、用自由女神的民主精神來守護台灣

紐約是世界的首都，吸引世界各地的逐夢者，呈現多彩多姿的多元文化。矗立在港口已經一百多年的自由女神像，見證無數外來移民，包括各位鄉親在內，都已融入美國社會，也因此孕育出美國自由、民主、人權的普世價值，這些價值也成為每個人生活的一部分。

2001年的9月11日，紐約世界貿易中心遭受恐怖攻擊，兩架遭到恐怖分子挾持的客機撞上雙塔，讓這兩座紐約的地標建築倒塌，這是紐約最黑暗的一天。

13年後2014年，在世貿雙子星大樓原址，一棟新的世貿大樓（One World Trade Center）重新站了起來。這棟建築以「自由塔」（Freedom Tower）的名稱重建，這是紐約的重生，也表現出自由在美國人民心中的地位，不會因任何苦難而改變。現在自由塔和自由女神兩相輝映，更顯示美國的偉大：因堅持自由、民主、人權的價值而偉大！

自由就像是水和空氣，只有在失去時才發現它們的重要，都要大家珍惜、保護，不能失去自由！

現在，失去自由的憾事，正在香港發生。雖然反送中運動出現許多悲劇，但是香港人非常勇敢，前仆後繼反對中國政府剝奪他們的自由。香港反送中運動象徵香港一國兩制的失敗，中國強壓給台灣的一國兩制台灣方案，及一個中國原則的九二共識皆不可行。

所以明年的選舉，我們全力支持蔡英文，用選票向中國說不，用自由女神的民主精神，逗陣守護台灣！

二、用世貿大樓的重生勇氣來壯大台灣

911的恐怖攻擊，世貿雙子星大樓倒塌對美國的民心士氣造成極大的影響，但全美上下一心進行反恐工作，尋求國際的支持，透過各種管道達到目標。倒塌的世貿大樓在事件13年後重新站起，展現了美國令人欽佩的勇氣！

台灣是年輕的民主國家、勇敢的民主國家，蔡總統在今年的國慶演說指出，過去70年來台灣歷經823砲戰、退出聯合國、石油危機、96年台海危機、亞洲金融風暴、邦交國斷交、種種天災，以及後來一次次來自中國的文攻武嚇等重重挑戰，但台灣不但沒有被打倒，反而更強壯、更堅定。未來在面對中國的各種打壓下，台灣必然處境困難，需要大家全力支持蔡英文，用世貿大樓再生的勇氣排除各種障礙，持續發展經濟，推動改革，落實轉型正義，建設國家，照顧弱勢，壯大台灣！

三、用創新進步的政策，強化世界的台灣

紐約雖然是大都會，但卻能與時俱進，時時增加城市的新面貌和新創新。布魯克林區不再早年是陰暗的角落，如今轉型成文化和新創產業重鎮。

我曾經造訪過的「高線公園」（High Line Park）曾經是運送屠宰肉品的高架鐵道，經過當初市民和市府保留重建，如今成為曼哈頓西南邊的休憩和觀光新景點，也連接到西岸哈德遜河畔的最新都市開發區；與中城（mid-town）隔著東河（East River）的皇后區長島市（Long Island City)，過去多是工廠廠房，經過保留重建，如今也成為高科技和電商產業核心群聚。

紐約市朝創新發展，台灣也正走在創新的路上，政府積極引導經濟轉型、產業創新升級，讓台灣經濟脫胎換骨，讓年輕人勇於用創意來開創新事業，並且協助產業立足台灣、布局全球，並已經跳脫「貨出去、人進來」的傳統模式，而講求提供「智慧解決方案」和「人才培育交流」，這才是有遠見的經濟投資。

過去三年來，Google、Facebook、亞馬遜的AWS服務也都紛紛在台灣成立人工智慧（AI）的人才培育和研發中心，並且扶植在地新創團隊。這些成果也得到國際認證：2019年位於瑞士的「世界經濟論壇」發布全球競爭力評比，台灣在全球141個國家中排名第12名，比2018年更進步一名，是全亞洲第4強。在創新能力排名上，台灣和瑞士、德國、美國持續並列全球四大「超級創新國」。

所以明年的選舉，敬請大家全力支持蔡英文，用選票持續推動創新進步的政策，強化世界的台灣！

其他人也看了這些新聞...

初選後首度替蔡英文輔選　賴清德喊話僑胞：現在是團結時候
如何讓兩岸外交休兵？　韓國瑜以「阿拉丁神燈精靈」做比喻
趁韓假直搗高雄公布立委名單　柯文哲：總不能永遠台北看天下

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
體操女神窮瘋了下海拍片　8年約滿突宣告：不脫了！
不捨2外甥淪孤兒！國小校長收養一手帶大…親友淚崩：這麼好的人
16歲女一吃就吐瘦成紙片人　食道攝影醫驚見：有鳥嘴！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徐國勇鬆口：若陳同佳出現在台灣　警政署一定馬上抓起來

陳同佳來台投案遭拒　馬英九辦公室：之前通緝玩假的？

雲端最前線／馬吳柱相擁解心結！韓造勢挺進綠營票倉

韓國瑜要成立觀光部　蘇貞昌：又隨便喊...市長當不到幾個月聽聽就好

快訊／韓國瑜談香港陳同佳投案：不該自我閹割主權　殺人就該回台審判

快訊／蘇貞昌看香港送陳同佳來台：我們不是韓國瑜什麼都畢恭畢敬　

與上海台辦主任李文輝談什麼？　柯文哲：錢要花完才可以回去

韓國瑜選情落後！連勝文：有能力的黨員只想著自己…反而讓票越來越少

賴清德紐約發聲替民進黨拉票：蔡英文高票連任、立委過半！

影／民眾黨提名為拉下民進黨？柯文哲反擊羅文嘉：真的是政治口水

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

街頭實測「屎在滾」不消費借廁所 台灣店家超友善！他讚：我給五顆星

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

上班族救星！健康「味噌豬肉風味飯」　250做一整鍋...米飯吸附高湯超美味

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

30歲生日驚喜！收同性男友求婚 他秒淚崩「點頭同意」眾人嗨翻

徐國勇鬆口：若陳同佳出現在台灣　警政署一定馬上抓起來

陳同佳來台投案遭拒　馬英九辦公室：之前通緝玩假的？

雲端最前線／馬吳柱相擁解心結！韓造勢挺進綠營票倉

韓國瑜要成立觀光部　蘇貞昌：又隨便喊...市長當不到幾個月聽聽就好

快訊／韓國瑜談香港陳同佳投案：不該自我閹割主權　殺人就該回台審判

快訊／蘇貞昌看香港送陳同佳來台：我們不是韓國瑜什麼都畢恭畢敬　

與上海台辦主任李文輝談什麼？　柯文哲：錢要花完才可以回去

韓國瑜選情落後！連勝文：有能力的黨員只想著自己…反而讓票越來越少

賴清德紐約發聲替民進黨拉票：蔡英文高票連任、立委過半！

影／民眾黨提名為拉下民進黨？柯文哲反擊羅文嘉：真的是政治口水

高職「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動　學生嗨翻：超有感

「要穿情趣衣」小王認了鹹濕對話不認壞壞　人妻卻招了：做過3次

外送平台是否誠實繳營業稅、營所稅　財部已經掌握

搶不到好市多特價品！收銀「開單展延優惠」她讚爆貼心　網長知識：學到了

UNIQLO廣告疑諷刺慰安婦！　南韓版字幕提「80年前」引眾怒下架

全運會／北韓強敵出現　郭婞淳師徒警惕不敢大意

同居超省...共享舊金山美景每月省2.9萬！住紐約也少花2.7萬

浪貓準時叫門放飯又消失　「一天跑4戶人家」原因暖暈她

徐國勇鬆口：若陳同佳出現在台灣　警政署一定馬上抓起來

影／智利暴動8死「地鐵車廂陷火海」超市遇洗劫　軍用車直接開進首都！

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

政治熱門新聞

韓國瑜幫挖沙　女童搶回玩具喊「不要」

陳同佳來台投案遭拒　韓國瑜：開玩笑嗎

赴文化夜市　韓國瑜：來了8萬人

快訊／劉致榮投太好！蔡英文感動：下一站，11月！

黃韻涵：總統支持黨提名的韓國瑜

連戰點頭任韓國瑜全國後援總會長

美評國軍後備無效　國防部斥：軍力230萬！

韓副手？命理師算出她：加分到極致

網自辦民調「韓國瑜輸蔡英文19％」　韓粉不服

韓國瑜想淨灘前一天垃圾被撿光　真相曝光

獨／南一中生嗆韓　卻成預祝神台詞

韓國瑜原本想淨灘竟被搶先？真相曝光

洪秀柱：韓國瑜遭蛋襲　民進黨雙重標準

韓國瑜快閃花園夜市！支持者「卡韓3分鐘」

更多熱門

相關新聞

快訊／柯文哲回擊韓國瑜「陳年老醋」：國民黨傷完有多少能量　要他自己造化　

快訊／柯文哲回擊韓國瑜「陳年老醋」：國民黨傷完有多少能量　要他自己造化　

柯文哲認為，打仗還是一樣，打的漂亮很困難，打敗仗會受傷慘重，他只要穩紮穩打，還是國民黨最有能量的，消耗掉就很難，「很傷啦，傷完以後還會有多少能量」，要他自己造化。

卜卦韓國瑜「一定選不上」鳥卦師遭恐嚇

卜卦韓國瑜「一定選不上」鳥卦師遭恐嚇

蘇震清爭不分區名單：卓榮泰沒承諾？

蘇震清爭不分區名單：卓榮泰沒承諾？

陳同佳入境投案遭拒　包正豪傻眼發文

陳同佳入境投案遭拒　包正豪傻眼發文

黃韻涵：總統支持黨提名的韓國瑜

黃韻涵：總統支持黨提名的韓國瑜

關鍵字：

賴清德蔡英文2020大選2020大選蔡英文

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

遺物挖到祕寶　男從田僑仔變凡人

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

美體按摩！按完腿冒出20條紅巨蟲　少婦痛到崩潰

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

即／鶯歌3死惡火！國小校長夫婦、外甥喪命

韓國瑜幫挖沙　女童搶回玩具喊「不要」

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

28歲男星遭爆菜花約砲道歉了！

更多

最夯影音

更多
婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來
輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面