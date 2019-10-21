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4天前才說「為了學生，我不能退休」！國小校長燒成蜷曲焦屍　師生不捨痛哭

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▲▼鳳鳴國小校長生活照。（圖／翻攝臉書）

▲鳳鳴國小校長曾俊凱時常笑臉迎人，人緣相當好，如今卻命喪火窟，讓人不捨。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／新北報導

新北市鶯歌一處透天厝深夜一場大火，釀成了鳳鳴國小校長曾俊凱夫婦及外甥3死的悲劇，讓不少親友聞訊後非常的悲慟與不捨。據了解，曾俊凱17日在一場聚會時才說，若是在鳳鳴國小任期滿了，想到別的地方繼續任教，教育界還需要我，為了學生我不能這麼早退休。」如今卻傳出噩耗，他的理想無法再繼續延續，讓人相當不捨。

意外發生在21日凌晨1點多，透天厝3樓陽台突然竄出火舌，當時曾俊凱還在屋內大聲求助，「快叫消防隊」，鄰居也迅速報案，警消人員到場控制火勢後將受困屋內的4人陸續拉出，但曾俊凱已成蜷曲焦屍，而其妻、外甥送醫後也宣告不治，外甥女雙腿骨折意識清醒。

▲▼鳳鳴國小校長生活照。（圖／翻攝臉書）

▲▼曾俊凱才剛說，想繼續為教育貢獻，卻不幸喪生，也讓他的李想就此終止。（圖／翻攝臉書）

▲▼ 鳳鳴國小校長命喪火窟 生活照 。（圖／記者陳雕文翻攝）

這個不幸的消息一傳出，讓不少親友悲慟不已，新北市鶯歌中小學家長會長協會理事長劉博文表示，17日才與曾俊凱聚餐，當時的他用著一貫的笑容與大夥暢談，但怎麼也沒想到這場聚會卻是最後一次與他相聚。

劉博文還提到，曾男在聚餐中表示，若是自己在鳳鳴國小的任期滿了，想到別的地區繼續任教，「因為教育界還需要我，我不能這麼早退休。」但如今卻傳出噩耗，他的教育理想也就此終止，讓人格外鼻酸。

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