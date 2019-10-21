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原子筆畫出頤和園　90後劉凱一月畫出一幅3D古蹟

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▲劉凱使用原子筆繪出的萬里長城。（圖／取自微博／諸葛清嘉）

▲劉凱使用原子筆繪出的萬里長城。（圖／取自微博／諸葛清嘉）

實習記者周依儒／綜合報導

你相信用原子筆和鋼筆也能用來作畫嗎？近日有一組藍色和黑色的建築畫在網上爆紅，作者劉凱正是使用原子筆和鋼筆，讓頤和園、喬家大院等著名古蹟在畫紙上也能栩栩如生，若是沒有特別說明，看到照片還會以為是用相機拍攝出來的！

▲劉凱所繪的喬家大院。（圖／取自微博／諸葛清嘉）

▲劉凱所繪的喬家大院。（圖／取自微博／諸葛清嘉）

據《北京青年報》報導，劉凱從高中就開始使用原子筆畫畫，畢業後曾打過兩份工，但心思一直仍在畫畫上，因此在2011年辭去工作全職作畫。另外，劉凱也表示「當時年紀還小，什麼都不懂，但其實從外人角度來看，當時做這樣的選擇還是挺幼稚的。」

劉凱來自山西浮山縣的諸葛村，因此他也給自己取了筆名「諸葛清家」，出自宋朝詞人柳永《望海潮‧東南形勝》裡的「重湖叠巘清嘉」，寓意為純淨美好的意思。此外，劉凱也經常在自己的畫中留下「清嘉」的落款，更喜歡其他人以筆名來稱呼他。

劉凱從來沒有系統性的學習過繪圖，因此這些畫基本上都是靠他自己摸索完成，他也表示，或許他在繪畫上是有一定的天賦，但他不會因此自滿，還要堅定走下去，且還要有自己對畫的理解和領悟。

對於繪畫技巧，劉凱則說，無論是原子筆還是鋼筆，由於筆芯都非常細的關係，所以畫作都需要大量使用線條來呈現。若是算上前期準備和後期收尾的話，大約一個月能完成一幅畫作，而且在畫作完成前，也需要打好多次的草稿。此外，劉凱也經常在網路上分享自己的畫作和草稿，不少網友看了都紛紛讚嘆表示「用尺的直線畫都沒劉凱畫的直！」。

▲劉凱上傳的草稿。（圖／取自微博／諸葛清嘉）

▲劉凱上傳的草稿。（圖／取自微博／諸葛清嘉）

在過去作畫的這幾年，劉凱繪畫的題材除了古蹟，還有許多大佛像、雕像等，每個人物和建築通過劉凱的筆觸都能在畫紙上栩栩如生，他也表示哪怕什麼都不畫，只要角度找得好，古建築就會散發出一種意境，也讓人有更多的聯想，因此他以後也會考慮畫更多的古建築。

▼劉凱筆下的雕像畫。（圖／取自微博／諸葛清嘉）

▲劉凱筆下的雕像畫。（圖／取自微博／諸葛清嘉）

▲劉凱作品。（圖／取自微博／諸葛清嘉）

▲劉凱作品。（圖／取自微博／諸葛清嘉）

最後，劉凱也說道，相較於其他的繪畫種類，原子筆畫和鋼筆畫比較沒有那麼豐富的歷史，還算是新興事物，因此他對自己的目標就是「做到極致」。

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