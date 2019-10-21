35萬人參與九龍遊行！示威者四處縱火　警水炮車、催淚彈全上陣

▲香港1020日九龍遊行再次爆發激烈警民衝突。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港示威風波仍在持續，儘管民陣20日發起的遊行遭警方發出反對通知，民主派3名前立法會議員何俊仁、梁國雄、何秀蘭，聯同民陣副召集人陳皓桓承接遊行，以個人身份發起，呼籲市民上街。陳皓桓周日晚間表示，至少35萬人參與20日遊行。

陳皓桓在臉書上發文稱，由於人數從四面八方參與，難以統計，但必定超過35萬。他又指，雖然沒有不反對通知書，也面對不少風險，但人群依然站滿九龍公園徑、廣東道和彌敦道。

綜合港媒報導，香港旺角、油麻地、佐敦及尖沙咀等地20日出現警方與示威者衝突，還有示威者在旺角、油麻地及柯士甸港鐵站投擲汽油彈、用噴漆塗鴉及持硬物破壞港鐵站出入口的設施。港警指出，加拿分道及彌敦道等地，更有示威者將銀行鐵閘撬開，在銀行內縱火。

▲1020九龍遊行，據稱有35萬港人上街。（圖／路透）

港警下午4時許出動大量人員前往彌敦道、佐敦道交界驅散示威者，除了從高處向下發射多枚催淚彈外，水炮車也多次在彌敦道射擊，過程中波及到九龍清真寺，造成清真寺正門、大閘及樓梯等多處地點染藍。消息曝光後，立刻在網路上引發熱議，還有網友擔憂可能會引發「聖戰」。

對此，港警20日晚間8時許在臉書澄清，他們下午確實有調派水炮車驅散彌敦道一帶的示威者，過程中顏色水炮「誤中」九龍清真寺的正門及大閘，事後已聯絡清真寺首席教長、穆斯林社區領袖解釋相關情況，「警方絕對尊重宗教自由，會盡一切能力保護所有宗教建築物。」

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