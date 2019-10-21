「我要到士林住博」乘客：差點和司機打起來　小黃：少年仔你文盲？

▲原PO分享和計程車司機的對話。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

「我覺得這樣比較潮啊…」一名網友表示，難得搭計程車，結果就跟司機大哥吵到差點打起來。結果不少人看完原PO和司機的對話直呼，「為什麼不直接說『原住民博物館』？為什麼要叫北車？為什麼要一堆縮寫（簡稱）？」

當事人20日在「爆怨公社」臉書社團還原和司機的對話：

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原PO：大哥你好！我要到士林住博。

大哥：士林哪裡？什麼博？

原PO：士林住博，不是科博。

大哥：士林沒有那個地方啦？沒有聽過。

原PO：有啦！在至善路二段那邊啦。

大哥：喔！那是原住民博物館，大家都叫「原博」啦，你講「住博」，最好有人聽得懂。

原PO：原博....我講原博，萬一你以為『圓山花博』咧。

大哥：年輕人，兩個原（圓）差那麼多。

原PO：大哥，明明就是一樣的原（圓）。

大哥：少年仔，你是文盲嗎，原住民博物館的原是原味內褲的原啦！這樣你聽得懂嗎？

▼原住民博物館外觀。（圖／翻攝Google Map）

對此，有網友留言，「住博的確聽不懂」；原PO回，「嗯嗯嗯，謝謝！可是我覺得他自己口氣也不好。而且他車上很熱，因為他把冷氣蓋子都拆下來，說在做實驗。」有人說，「會造成疑慮的話就講全名啊～幹嘛硬要省略」；原PO回，「我覺得這樣比較潮啊，好像去五十嵐點飲料要講『大奶微微』。」

其他人紛紛說，「原住民博物館再怎麼樣也不會縮成住博吧，這異於常人的思考模式，不應要求別人也要懂」、「有點畫蛇添足，說全名不就沒問題了？這樣你也不會這麼辛苦」、「圓山花博不是簡稱花博就好了嗎？」

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