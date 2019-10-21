停水到摩鐵洗澡！他驚聞隔房熟悉呻吟聲　竟是女友激戰50歲大叔…

▲ 男子意外抓包女友偷吃大叔，崩潰癱坐地上痛哭。（圖／翻攝自anhdep24推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

越南河內近來受到致癌物質苯乙烯（styrene）水源污染影響，導致25萬戶暫停供水，不少人只能到外地商店買水來煮飯、洗澡，或是暫時前往其他有水的地區避難。最近有名男子也因為家裡停水，決定到附近的汽車旅館沐浴，沒想到卻意外撞見自己女友與一名大叔開房間，讓他當場崩潰，癱坐在地上痛哭。

根據越媒《24h》報導，男子因為家裡停水，於是來到附近一間汽車旅館洗澡，為了省錢，他向櫃台討價還價，表明自己只想找個地方洗澡，沒有要住宿。不過在櫃台人員的堅持下，最後還是付了全額租下一間房間。

在前往房間的途中，他透過接待人員得知，自己隔壁住了一名年約50歲的大叔和他的小情人。不過就在進房間沒多久，男子就聽見隔壁房傳來情侶激戰的聲音，不過其中的女聲似乎有點熟悉，讓他越想越不對勁，決定到隔壁房敲門確認。

沒想到門一開，男子發現所謂「大叔的小情人」，竟然就是自己的女友，讓他當場失去理智，衝入房間要找2人理論，所幸旅館人員及時趕到將他攔下，才沒有發生更大的衝突。

▲ 男子靠牆哭完，悲傷地離開旅館，連澡也沒有洗。（圖／翻攝自anhdep24推特）

受到女友偷吃的打擊，男子崩潰的靠牆痛哭，哭到最後甚至無力的癱坐在地上。最終，他連澡都沒有洗，就悲痛地離開了汽車旅館。

男子崩潰的樣子被目擊者拍下來，上傳網路後，讓不少網友相當同情，紛紛在底下留言，「你應該要感謝停水，讓你能看清楚女友的真面目。」、「這是好事啊！至少你不用在浪費時間在渣女身上。」、「我女友家也停水了，這讓我有點擔心，我是不是也該去附近旅館『洗個澡看看』。」

據悉，河內市民眾從10日開始陸續聞到自來水中有異味，相關單位接獲通報後，經過取樣檢查，發現原來是有人在水源上游的小溪偷倒廢油，大量廢油隨著大雨流出大河，導致整個水質受到污染。

河內市政府15日公布自來水檢驗結果，顯示水中苯乙烯含量超標1.3倍至3.65倍，因此警告民眾避免飲用遭到污染的自來水，同時也安排相關單位準備水罐車，免費供應水源給受到波及地區的民眾。

►我該答應女友嗎？

