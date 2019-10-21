侏儒成人片女星奔男友家　開門「驚見4條腿」爆哭拿刀狂刺小腿肚！

▲侏儒謎片女星抓姦男友，拿刀刺小腿肚。（圖／翻攝自當事人臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國成人片界一名相當有名的侏儒女星，日前工作完到男友家突襲，沒想到竟發現男友床上有4隻腳，掀開被子才知道男友背著她帶另名女子回家滾床，氣得這名侏儒女星拿刀狂刺男友小腿，如今將面臨15年的有期徒刑。

根據英國《每日郵報》報導，布里奇（Bridget Powers）藝名為「侏儒布里奇」過去以拍攝成人片而爆紅，因為嬌小的身軀又有著成人的面孔，反讓她開闢出一條自己的市場。日前好不容易宣布自己將從AV界轉到音樂界，並且組成自己的樂團，沒想到就在9月中工作結束後，回到家中發現男友竟然背叛她。

▲布里奇好不容易從AV轉戰歌手，如今卻得吃牢飯。

布里奇當時回到家裡，發現臥室中竟然有兩雙腿，她憤怒將被子掀開後，發現交往兩年的男友竟然帶了一名陌生女子回家，憤怒之下布里奇一度拿了烤箱將窗戶砸碎，接著到廚房拿了一把餐刀直接刺進男友的小腿肚。

接著和布里奇男友躺床的女子一把將布里奇抱起來，並且打開門丟出去，她崩潰大喊「你把我身邊所有的東西都搶走了！」接著布里奇決定自己報警。警方到場後，布里奇將他們帶到男友的家門外，希望可以解決事情。

遭到布里奇刺傷的男友詹姆斯（Jesse James）小腿大量失血，被送往醫院後已無大礙，詹姆斯告訴警方，他只是去喝杯酒，而布里奇闖進他家試圖想要做些非法的事情，同時承認兩人確實有在交往。布里奇訊後被以傷害罪、家庭暴力罪起訴，將面臨15年有期徒刑。

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