詠春大師一個都打不了！　戰搏擊手「堅持74秒」被踢一腳KO暈倒





▲詠春大師丁浩戰上搏擊選手阿虎。（圖／翻攝自格鬥世界，下同）

記者劉亭／綜合報導

電影《葉問》中主角的經典片段「我要打10個！」熱血過程受到許多影迷喜愛與模仿，但在現實生活中詠春大師卻「掉漆」了。廣州江門市19日舉辦的一場比武賽中，詠春大師丁浩只堅持了74秒，就被搏擊選手KO，當場暈倒在場中。

崇武英雄世界自由搏擊對抗賽上19日於江門熱鬧舉行，當天進行了一場傳統與搏擊對抗的賽事，由詠春拳大師余昌華的大弟子丁浩出戰，對抗來自江春鵬雄獅拳館的搏擊高手阿虎。丁浩在賽前曾表示，這次來參賽是想證明傳統武術詠春的實戰能力。

▲丁浩被阿虎高掃踢中頭。

比賽開始之後，阿虎攻勢相當猛烈，不斷朝著穿著黑衣的丁浩出招，用腳連擊數次，接著一記高掃擊中了對手的頭部，丁浩當場暈倒在場上，一共只在擂台上堅持了74秒。稍後丁浩甦醒過來，師傅余昌華還大喊「沒事，丁浩還能打」，但比賽已成定局，由阿虎獲勝。

值得一提的是，阿虎當天晚上有兩場對戰，第一場先對上太極選手宋德財，只花了50秒就KO；休息了一會之後又上場對戰丁浩。丁浩比66公斤級的阿虎重了12公斤。

丁浩自稱是詠春拳實戰派代表，是福建著名詠春拳拳師余昌華的首席大弟子。他曾挑戰北京格鬥狂人徐曉東，雖然丁浩一開始先出招，但在後幾回合中幾乎都在弱勢，只能承受攻擊，但之後裁判判定兩人打平。

▲丁浩隨即倒地不醒，裁判、工作人員與阿虎都上前查看。

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