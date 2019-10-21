聲援港警止暴制亂！香港挺「禁蒙面」連署10天逾25萬人參與

▲香港政府祭出禁止蒙面法規。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

香港《禁蒙面法》推出後，引發多起衝突，但也有傳出支持的聲浪。「守護香港大聯盟」20日宣佈，該團體發起的「反黑暴 禁蒙面 護家園」網上連署在10天內獲得超過25萬名市民參與。該團體介紹，這顯示許多市對期待特區政府和警隊早日止暴制亂，恢復香港社會的正常秩序。

《新華社》報導，「守護香港大聯盟」本月10日發起網上連署，反對黑色暴力，支持實施《禁止蒙面規例》，以及警方嚴正執法。該團體介紹，連署狀況顯示，許多市民對四個多月來暴徒在香港大肆破壞的違法行為深惡痛絕。

▲香港1006抗議蒙面法。（圖／路透）

「守護香港大聯盟」召集人黃英豪表示，發起這一網上聯署的目的是匯聚強大的主流民意，全力支持特區政府和警隊止暴制亂。聯署引起香港社會強烈反響，許多市民在大聯盟網站留言，希望組織更多相關主題的大型活動，體現香港社會真正的主流民意。

報導指出，有參與連署的市民呼籲大家一起大聲疾呼，要求立即停止一切暴力破壞及非法活動，還市民安寧。也有市民要求特區政府為警隊增加資源，解決警力不足、裝備不夠等問題。

▲香港反送中921遊行。（圖／路透）

香港特首林鄭月娥4日宣佈通過《禁蒙面法》，引發多起社會衝突，香港12間大學學生會日前發聲明，反對《禁蒙面法》並表示，這作法是進一步確立香港成為「警察社會」，中學校長會主席鄧振強也在7日早上透露，教育局要求全港中學隔天11時上報戴口罩學生的人數，並且需要匯報有無學生喊口號、唱歌及靜坐或參與築人鏈的狀況。

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