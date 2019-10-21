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基期高＋國際景氣因素　明年稅收預算編列僅增300多億元

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▲▼立法院財政等聯席委員會 私菸案專案報告 交通部長林佳龍 財政部長蘇建榮 金管會主委顧立雄 華航董事長謝世謙 國安局長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

立法院財政委員會今（21）日將審財政部預算，根據財政部報告顯示，預計明（109）年的稅課收入預算數為1兆6,795.92億元；較今年增加324.85億元，增幅約為2%。財政部長蘇建榮接受媒體採訪表示，因為考量去年基期較高、國際經濟的因素，所以今年預算編列的成長率，沒有那麼高。

蘇建榮表示，影響比較大的就是證交稅，財政部所編列的預算數交稅預算數為1064億元，較前一年減少64.25億多元，減少幅度約5%，預算編列相對保守，是因為股票市場受到國際因素的影響比較深。

請繼續往下閱讀...

但是所得稅方面，則還是持續成長，營所稅方面去年開始稅率就從17%調高到20%；至於綜所稅雖然調高四大扣除額（標準扣除額、薪資特別扣除額、身心障礙扣除額、幼兒學前扣除額）以及明年要新增長照扣除額、薪資核實扣除（名模條款）但是綜所稅的編列仍然持續成長，綜所稅預算數為4,225億元，較前一年（108）年增加2.7%。

蘇建榮說，雖然綜所稅扣除額等有調整，但是隨著經濟成長、薪資增加以及企業的股利發放，稅基持續擴大考量下繼續增加綜所稅預算編列。

至於舉債部分，總預算方面以借新還舊為主，規模大約是800億元，另外還有特別預算的舉債，這部分的預算大約1100多億元，整體舉債規模大約是2000億元。

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