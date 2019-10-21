人夫控妻迷上買靈骨塔　封印冰箱嗆「要吃自己買」…法官打臉

記者黃翊婷／綜合報導

南投林姓男子聲稱李姓妻子婚後迷上宗教，還熱愛購買靈骨塔導致積欠債務，加上兩人已經分居6年，這才心寒決定離婚；但李女反駁，丈夫婚後吸毒被抓，全靠她一人扛起家計，沒想到後來又外遇，怎麼可以反過來責怪她，還主動要求離婚。南投地院法官認為，林男對妻子的指控皆沒有明確的證據，最後裁定駁回訴求，不准兩人離婚。

▲林男聲稱妻子沉迷宗教活動。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

林男在判決書中主張，妻子婚後參加宗教活動、購買靈骨塔，加上刷卡積欠許多債務，導致他得用房子抵押貸款來幫忙還債，後來兩人感情越來越差，經常怒目相向，已經6年沒有同居生活，對方還曾在兩名子女面前喝斥，「冰箱的東西不能動，要吃自己去買」，可見雙方早就已經沒有任何感情，「我涉犯5年以上的重罪，遭遇長期的牢獄之災，她卻完全不關心，如果這段婚姻繼續下去，對我來說是一種折磨」，這才決定訴請離婚。

而李女反駁，丈夫婚後不斷闖禍、出錯，例如車禍、吸毒被抓等等，全家的生活費用全靠她賺錢維持，雖然的確有因為債務問題抵押房子，但這一切都是丈夫惹出來的禍，「他這幾年外遇，搬出去與外遇對象同居，我們的感情才會生變，現在孩子們都還在就讀大學，經濟上仍需要父母協助，所以我不同意離婚。」

▲林男不滿妻子不讓他拿冰箱裡的東西，還嗆他「要吃自己去買」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

南投地院法官認為，林男主張妻子購買靈骨塔、亂花錢，卻無法進一步舉證，難以僅憑他的片面之詞就把責任都算在女方頭上；相反的，李女控訴丈夫外遇，同樣沒有進一步舉證，因此難以認定分居的原因出在男方身上。

法官接著表示，林男因案入獄，卻責怪妻子毫不關心，但這件事的肇因出自於他自己的行為，並沒有證據證明與李女有關，綜上所述，男方可責程度顯然大於女方，最後裁定駁回他的告訴。