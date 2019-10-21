美食平台外送員意外頻傳　國發會：已與業者初步達成五共識

▲針對外送員近期意外頻傳等議題進行討論，國發會已與美食平台業者初步達成五大共識。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

近期美食外送平台外送員意外頻傳，引起大眾的關注；為此，社團法人台灣協作暨共享經濟協會(SEAT)、國發會主委陳美伶邀請了包括Uber Eats、foodpanda、Deliveroo、 GoGoVan、Lalamove等業者，針對「美食外送平台發展之挑戰與研議妥適規管方式」進行討論。會後政府與業者已初步達成了五大共識。

據了解，目前達成的五項共識有：「強化提升外送員與消費者保障及安全」、「在法律規範前優先敦促業者自律與加強他律」、「懇請行政院指定國發會作為跨部會溝通之窗口，全面討論新興工作型態適用之法規」、「尊重外送員工作型態、意願與選擇，並將協助政府與業界透過具體數據，作為制定政策的重要參考依據」、妥善運用平台經濟創造的彈性機會，彌補傳統勞動力難以照顧到的族群，補強社會安全網與解決就業問題」。

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陳美伶表示，經過三個多小時的聆聽意見及交流，共享經濟協會等利害關係人都願意在確保外送員權益、交通安全及食安前提下，並在自律、他律與法律平衡的原則下，找出最妥適的解決方案，讓平台經濟可以成為數位轉型的新產業模式且正向發展。