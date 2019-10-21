陳同佳入境投案遭拒　包正豪：不是蔡英文唬爛，就是我們都白癡

▲陳同佳近日透露，願意到台灣投案，希望不會被判處死刑。（圖／翻攝當事人臉書）

記者朱世凱／台北報導

將女友分屍並丟棄在竹圍捷運站的兇手陳同佳日前透露，在香港服刑期滿後，願到台灣投案。不過現在卻傳出，陳同佳已被移民署限制入境，沒辦法到台灣來。淡江大學教授兼全球發展學院院長包正豪對此表示，正常的做法就該逮捕他，然後開始司法審判流程，這是司法管轄權/主權的彰顯；但高喊「護主權」的蔡英文政府的做法是：禁止這個罪犯入境，「不是她唬爛我，就是我們都白癡。」

▼淡江大學蘭陽校園教授兼全球發展學院院長包正豪。（圖／院長授權提供）

包正豪今日凌晨在臉書上發文指出，司法管轄權是主權行使的一種型態，所以爭取/實施司法管轄權，等於一種維護主權的行為。在台灣犯罪殺人的外籍罪犯，在台灣接受台灣司法的審判，是台灣行使司法管轄權的明證，也等同於台灣主權受到維護，沒有讓在台灣犯罪的外國人逃離台灣司法的制裁。

他再指，在台灣殺人的香港人，目前還沒有被台灣司法審判，但現在「有可能」到台灣來，正常的做法：飛機落地，就該上機逮捕他，然後開始司法審判流程，這是司法管轄權/主權的彰顯。不過高喊「護主權」的蔡英文政府的做法是：禁止這個罪犯入境。然後她還告訴你，她保護台灣主權，「不是她唬爛我，就是我們都白癡。二選一。」

▼法務部發出聲明稿。（圖／翻攝自法務部官網）

陸委會則認為，港府漠視應追溯殺人罪的執法立場，且到現在仍沒有提供箱屍案的在港證據，顯然別有用心，除非港府把完整罪證交出，才會讓陳同佳入境，否則將依法辦理。

法務部20日發布聲明表示，台灣作為法治國家，堅守司法主權，一切程序均依法處理，絕不推卸偵辦責任，然而港方對於我方協請司法互助始終置之不理，本案加害者被害者均為香港居民，且預謀犯罪地在香港，港方應有司法管轄權，因此我方才對港方提出續押犯嫌追訴殺人罪責之呼籲，並願協助提供在台證據。

聲明提到，此舉正是基於我方司法主權之地位，竭力幫助受害者討回公道之具體作為，並無任何政治考量，「然而港方突然操弄犯嫌到台灣投案，且不透過正式司法互助的管道回應，真正以政治凌駕司法者，應係香港政府，其理不言可諭！」

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