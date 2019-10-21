九龍遊行汽油彈狂飛傳多起火災　港府：暴徒罔顧他人安全

▲香港20日的示威活動，港警在大埔截獲2輛載有武器的車輛。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

香港20日的示威遊行發生多次衝突，香港政府當天晚間發表聲明表示，「強烈譴責暴徒破壞行為」，蒙面暴徒一如以往，趁機在九龍各區堵路和肆意破壞，嚴重破壞社會秩序，罔顧他人安全和權利，市民不應以身試法，參與未經批准的遊行或集會，以免暴徒有機可乘。

聲明指出，今日仍有市民在尖沙咀遊行。蒙面暴徒一如以往，趁機在九龍各區堵路和肆意破壞，其破壞目標包括警署、政府設施、港鐵站、持不同意見議員的辦事處、他們選定的銀行和商店。

▲ 香港1020九龍遊行。（圖／路透）

聲明強調，多個建築物被縱火和投擲汽油彈，有暴徒更在室內縱火，火勢若蔓延，後果不堪設想，警方截獲載有多枚汽油彈的汽車，鬧市中也出現懷疑爆炸品。香港政府指出，暴徒多次在公眾遊行期間或完結後進行違法行為，警方必定嚴正執法，恢復社會秩序。

香港民陣號稱20日在九龍的遊行，有35萬人參與。在尖沙咀警署門外，示威者與警方展開對峙，有抗議民眾投擲汽油彈，導致鐵閘着火，警方隨後發射大量催淚彈，並呼籲警署外的記者散開，讓他們能夠驅散示威者。

▲1020九龍遊行。（圖／路透）

遊行期間，由於現場不斷發生衝突，港警出動水炮車驅散，意外導致九龍清真寺遭波及染成藍色。港警晚間出面澄清，顏色水炮「誤中」清真寺正門，事後已聯絡清真寺首席教長及穆斯林社區領袖了解事況，也請一隊員警持毛巾及水桶到清真寺協助清潔。

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