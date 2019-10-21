敘利亞之戰現曙光！庫德族民兵默默撤出　120小時停火協議…終有進展

▲敘利亞東北部傳出撤兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普日前下令撤兵敘利亞後，中東局勢徹底翻盤，土耳其步到48小時隨即宣布對敘利亞開火。在空襲災難陸續傳出後，國際人道組織憤怒抗議，經過美國副總統彭斯的協調下，土耳其總統艾爾段同意120小時停火協議，21日敘利亞民主力量（SDF）表示，已經從敘利亞東北邊撤出。

根據《路透社》報導，敘利亞北部戰火連連，除士兵傷亡慘重外，當地居民、小孩也都遭到波及，日前才被質疑有使用非法化學武器，導致一名5歲小男孩歐薩摩（Jumma Al Zamo）全身燒傷、皮膚剝落。敘利亞民主力量發言人嘉布瑞爾（Kino Gabriel）表示，目前軍隊已從東北部邊境城拉斯埃恩鎮撤出。

▲敘利亞男童遭到化學武器炸傷，全身如碎瓦牆剝落。（圖／翻攝自ANHA）

土耳其國防部也表示，庫德族武裝份子確實已經撤出。而土耳其所支持的敘利亞反抗軍上周也已經控制部分拉斯埃恩鎮，9日時敘利亞民主力量一度想要透過「和平之泉行動」（Operation Peace Spring）來反抗人民保衛軍。

最終雙方交戰讓許多民眾流離失所。在經過艾爾段與彭斯的會談之後，同意停止戰火5天，原先還擔心會有一方趁機反悔，如今傳出終於從拉斯埃恩鎮撤出，也顯示雙方衝突終於出現了緩和的曙光。