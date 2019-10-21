拒陳同佳投案　徐國勇：香港不審判香港殺人犯　哪有這種國家？

▲徐國勇。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

針對「港女潘曉穎箱屍命案」主嫌陳同佳有意來台投案，卻可能遭「拒收」。內政部長徐國勇21日受訪時表示，台灣必須跟香港有司法互助協定才可以解決，並質疑「香港人殺香港人，被告人還在香港，香港竟然不審判，哪有這種國家？」

陳同佳去年2月在台灣將香港女友殺害，棄屍在臺北捷運竹圍站外公園的草叢，隨後搭機返港。當時士林地檢署立刻對陳男發布通緝，透過外交部，向港方請求將陳男遣送來台，但沒有得到對方的回應。

徐國勇21日在立法院受訪表示，台灣必須跟香港有司法互助協定才可以解決，他質疑，香港人殺了香港人，被告人在香港，香港為什麼不審判？難道香港人只要在香港以外地區殺香港人，只要回到香港就不會有罪嗎？

徐國勇並強調，香港沒有死刑，台灣是有死刑的，「陳同佳可以在沒死刑的地方接受審判，他卻要跑到一個有死刑的地方接受審判，這也違反被告人性。」

對於士林地檢署曾對陳同佳發布通緝，向港方請求將陳同佳遣送來台，如今卻拒收，是否標準不一？徐國勇強調，當時發布通緝是因為犯罪地在台灣，我們懷疑可能是被告，當然要發布通緝，這是主權的表現，「至於他殺了香港人，且人現在仍在香港，整個都在香港，以屬人主義來說，應優先於犯罪地的管轄權。」

「香港人殺香港人，被告人還在香港，香港竟然不審判，哪有這種國家？」徐國勇最後更說，「難道美國人殺美國人，爬回美國去，美國政府審不審判？會不會把他送回美國以外的地方審判？絕對不會，台灣人如果在海外殺了人，回到台灣，我們一定審判嘛！」