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頭頂金色鳳凰！日本天皇22日即位禮「高御座」曝光　歷經104年皇家限定

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▲▼日本德仁天皇。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本天皇德仁22日舉行即位禮，高御座也將隨之曝光。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

伴隨日本天皇德仁22日將舉行「即位禮正殿之儀」，歷代日皇即位都要使用的寶座「高御座」也隨之曝光，在1915年被製作出來後，已經經歷大正、昭和、平成，以及現今的令和時代。

綜合日媒報導，「高御座」是從奈良時代起，只在跟日本天皇即位有關的重要儀式中才會被使用。如今22日即將使用的「高御座」，則是在1915年大正時代的日皇嘉仁即位時所製作。

現存「高御座」製作時完全不使用釘子，高約6.5公尺、重量約8噸，八邊形的頂蓋還頂著一隻金色的鳳凰，並以鏡子裝飾。「高御座」原本保管於京都御所，直到去年為了修理、塗漆，才分解送到皇居，9月完成修整後，準備用於10月22日的「即位禮正殿之儀」。

▲▼日本新天皇德仁即位，4日首次露面接受國民參賀祝福，國民從皇居排到東京車站。（圖／路透）

▲皇后雅子也將一同出席，並登上御帳台。（圖／路透）

在「即位禮正殿之儀」上，日本天皇德仁將登上「高御座」，並發表即位致辭，這才算即位完整。另外，皇后雅子也會登上一旁比「高御座」略小、高約5.5公尺的「御帳台」。「高御座」及「御帳台」都掛上絲綢布條，掀開後就能讓賓客看見天皇德仁及皇后雅子。

高御座旁則會設有平台，放有歷代日皇相傳劍、璽，以及公務使用的御璽及國璽。根據日本傳統，八咫鏡、草薙劍及八戶瓊勾玉（曲玉）是日本天皇代代相傳的3樣神器。

至於舉行「即位禮正殿之儀」的皇居「松之間」也正在進行準備，面向「松之間」的中庭掛滿26面旗幟外，參加賓客也將坐於有日本皇室家徽「菊花」花紋的刷漆椅子上。

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