逾2000人觀禮！日皇德仁即位禮「3重點曝光」　日警時隔20年最高規格維安

▲日本天皇德仁22日將舉行即位儀式。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

日本天皇德仁登基典禮「即位禮正殿之儀」將於22日下午1時（日本時間）舉行，邀請超過175國的400名政要，一共超過2000多人一同觀禮。對此，日本正在進行最後確認作業，警察也將以最高規格進行維安。

綜合日媒報導，「即位禮正殿之儀」預計於皇居正殿的「松之間」舉行，到時德仁天皇會登上日皇即位時使用的寶座「高御座」，左右放著歷代日皇相傳的劍與璽、公務使用的御璽及國璽等，皇后雅子則登上旁邊的「御帳台」。

接著，首相安倍晉三會宣讀「壽詞」祝賀，再由德仁天皇發表「即位致辭」，最後以安倍帶著來賓向德仁天皇三呼萬歲作為登基典禮的結尾。

整個儀式大約進行30分鐘，並由2000多名各國政要觀禮，包括英國查理王子、美國運輸部長趙小蘭、中國大陸國家副主席王岐山、南韓總理李洛淵、烏克蘭總統澤倫斯基、巴西總統波索納洛、緬甸領袖翁山蘇姬等。

▲皇后雅子會於23日舉行茶會招待外國王室。（圖／路透）

晚間7時20分則是祝賀宴「饗宴之儀」的時間，地點位於皇居最寬敞的房間豐明殿，日本行政、立法、司法三權首長及外國政要都會出席。宴上，將由宮內廳「樂部」的職員表演古色古香的「舞樂」，配合12名樂手以笛、太鼓的演奏，由4名舞人穿上色彩鮮艷的裝束、金漆的盔甲、揮舞太刀的一場舞蹈表演。

23日下午，德仁夫婦會舉辦茶會招待外國王室成員；23日晚間，則由首相安倍及其妻子在東京新大谷飯店舉辦官方晚餐會，招待各國領袖與代表。

另外，原訂於22日下午舉行的即位祝賀遊行「祝賀御列之儀」，因颱風哈吉貝重創各地影響，將延期至11月10日下午3時舉行，日本政府會在此之前全力復興受災地。

報導指出，日本天皇今年退位、即位的預算高達161億日圓（約新台幣45億元）。日本警視廳將設立由警視總監擔任指揮官的「最高警備總部」，幾乎動員全日本警察的特別派遣部隊，負責在機場、大使館及賓客下榻飯店進行護衛工作，並實施交通管制，首都高速公路及皇居周邊道路將於22日、23日暫時禁止車輛通行。這也是日本警方繼1999年全日空航班遭劫機後，時隔20年再度設立「最高警備總部」。

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