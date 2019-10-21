曾是荷蘭體操女神…她窮瘋入獄、下海拍片　8年約滿宣告：不脫了！

▲范黛樂兒原是荷蘭體操好手。（圖／翻攝自IG／veronagymnast2）

記者林瑩真／綜合外電報導

荷蘭前體操女將范黛樂兒（Verona van de Leur）曾是拿下銀牌的體育好手，但退休生活不順利讓她逼不得以走上色情產業，成為AV女優。如今8年約滿，范黛樂兒表示她會轉行，考慮成為體操界教練或顧問。

綜合外媒報導，2002年歐洲錦標賽，范黛樂兒拿下3銀2銅，隨後在世界錦標賽拿下地板銀牌，被荷蘭評為「年度最佳女運動員」，但之後就沒有傑出表現，於2008年自行退休。

由於范黛樂兒沒有跟家人溝通過退休意願，導致家庭失和，離家出走後只能選擇跟男友住在汽車上，開啟如惡夢般的2年貧困生活。范黛樂兒說，只要他們有一點錢，他們只會選擇買麵包跟花生醬就度過一個禮拜，或是去健身房洗個澡。

▲范黛樂兒進入色情產業工作8年。（圖／翻攝自IG／veronagymnast2）

最後，范黛樂兒因為跟蹤、勒索情侶的罪名，在2011年入獄72天，出獄後收到色情行業的邀約，范黛樂兒沒能選擇，簽下了8年的成人影片女優工作，同時擔任直播主播。

如今范黛樂兒已經33歲，成人影片女優的8年合約也即將期滿，范黛樂兒宣布將會停止這項工作，「我回顧這8年，我喜歡拍片，也認真將拍片作為工作看待」，但未來則考慮創立自己的事業，甚至不排除回歸體操界，作為教練或顧問。

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