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他好奇「外送員=OO工程師？」遞名片才驚人　網供職稱…FDE超噴飯

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▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送,顯圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲懶人經濟正夯。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

懶人經濟在台發燒，光是美食外送平台就有8-10萬人投入服務，一名網友就在PTT發文表示，台灣之前曾吹起一股「什麼職業都可以冠上工程師」的風氣，好奇外送員要叫什麼工程師比較好聽、大方，最好是名片遞出來會嚇到對方的那種，「美食工程師？餐點工程師？」網友則紛紛留言，各種職稱讓人笑噴。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「外送員要叫什麼工程師比較好聽？」文中表示，「在台灣什麼職業都可以冠上工程師的風氣來說，外送員叫什麼工程師比較好聽大方呀？名片遞出來會嚇到人的那種，美食工程師？餐點工程師？」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，網友紛紛發揮創意，許多人都是以「食物」來取名，「FDE，Food Delivery Engineer」、「食品物流工程師啊」、「食物供應鏈管理師」、「食物輸送管理師」、「食品物流控管工程師」、「食品配送物流工程師」、「個人化食品供應鏈物流管理師」、「膳勤配給工程師。」

還有人笑說，「個人飲食物流工程師，負責優化個人日常飲食解決方案」、「資源調度工程師」、「消耗性材料品保輸送工程師」、「電商平台與機械操作執行工程師」、「什麼工程師，食品物流供應CEO啦」、「（女友的父母講你的職業做什麼的），就可以跟他們說你在敦化南路附近的証券公司做外燴交易員，父母聽到後肯定眼睛發光，搞不好會投資你」、「外送員是承攬商，叫什麼工程師，沒禮貌你要叫他老闆，或是某董，最起碼某總物流士。」

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