搶不到好市多特價品！收銀「開單展延優惠」她讚爆貼心　網長知識：學到了

▲原PO到好市多消費。（圖／ （左）記者張一中攝、（右）翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）不僅有各種高CP值商品，還給足會員好服務和福利，讓好市多廣受消費者喜愛。一名女網友日前到好市多想買特價商品卻沒買到，結果服務人員請她結帳時告知收銀人員，最後她拿到一張單子，可以等進貨時再買，而且一樣享有優惠，讓原PO直呼「好貼心的服務」。

這位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張照片，「特價買不到則怎麼辦？服務人員要我去結帳時，告訴收銀人員，得到這張單子～有進貨再去拿～一樣享優惠喔！好貼心的服務～」

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仔細看看照片，只見原PO是到高雄的Costco消費，因為沒買到特價商品，收銀人員就開了一張「特價商品延期優惠單」，單據上面寫有會員編號、優惠商品編號、欲購買數量，下方也寫明「『特價商品延期優惠單』的有效期限為30天，若商品在30天內沒有到貨，期限才會展延」、「購買本優惠商品時，請出示本收據」。

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▲原PO拿到特價商品延期優惠單。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，其他人紛紛留言驚呼長知識，「我以前都自認倒楣回家欸」、「原來可以這樣說」、「學到了！謝謝」、「可以這樣！學到了。」不過有網友一點都不意外，直呼這個服務很早就有了，原PO則是回覆，「一直有聽說，但是我真的還第一次試試，這服務很棒。」

也有人在留言串中補充，「去年特價刮鬍刀沒貨時，就有發這個單子了，然後東西到貨還會電話通知」，不過單據一次只能優惠一組，而且如果一直都沒有進貨，也還是買不到；另外，若本身有載明「數量有限、售完為止」的商品也不能開優惠單。

還有網友表示，「這是Rain check喔！在美國一般的超市也有，只要遇到在廣告單上特價卻沒貨的商品就可以到服務台要求Rain check，等下次進貨就可以用優惠期間的價格購買」、「在美國叫做『rain check』，是特價商品缺貨時可以向店家要的（通常要大家店家才會有），但若是特價品有註明 while supplies last，那就是目前存貨賣完為止，就拿不到 rain check了。」

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