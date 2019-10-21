富豪邀辣妹深夜宵夜！她拒絕喝酒慘淪「人肉沙包」當場濺血…翹鼻被打塌

▲辣妹深夜朋友店吃宵夜，拒絕喝酒慘被狂毆。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西省南寧市日前發生一起喝酒引發的血案，一位長髮辣妹深夜接受朋友的邀請前往餐廳吃宵夜，不料在飯桌上被灌酒，嚴厲拒絕後卻慘遭毒打，鼻骨還被當場打塌。事後，她拖著全身傷，奮力跑到路口，向路人求救，才逃過致命一劫。

據《看看新聞》報導，受傷陳姓女孩17日表示，郭姓男子是雲景路喜良師廚小龍蝦餐廳的股東，是自己朋友，15日凌晨3點左右邀請她到餐廳吃宵夜。她說，「對方叫了我三四次，我都是拒絕的，可是當晚我另外一位朋友手機沒電，要找可以充電的地方，剛好（郭男）打電話告訴我他餐廳有，所以我就說可以過去坐一下。」

陳女和朋友到店之後才發現，桌上已經有一幫人在吃吃喝喝。過了一會兒，同桌一位自稱是餐廳股東的男子突然要敬酒，被她禮貌拒絕後突然翻臉。

陳女說，「他馬上很生氣說，『不喝酒的話就滾出我這個店，』我們覺得莫名其妙，就問了旁邊的郭男『他是誰』，可是對方沒有回應；隨後敬酒男子繼續說，『我是這個店的老闆，如果你們不喝酒的話，就讓你們滾。』」

▲病情證明書。（圖／翻攝自看看新聞）

見到對方和郭男這樣的態度，陳女立刻就和朋友走出了店門。送朋友先行離開後，她發現和自己發生口角的男子及其他人也跟了出來，和對方交涉幾句後，突然被1名男子襲擊。

她後怕表示，「他拿出類似像刀的東西，還說『誰敢幫她我就會弄死她』、『反正我也進去過了』這種類似的話威脅恐嚇我；我嚇得跳起來，馬上狂奔到路口，找路人求救。」

隨後，陳女在路人的幫助下報了警，之後前往醫院檢查，除了全身多處淤青外，初步診斷結論為鼻骨不完全性骨折。

事後，這家店的股東還聲稱，「打人是個人的行為，跟店沒關係，這家店不是一個人的，個人行為不能牽扯到這家店來。」

網友看後憤怒表示，「女人還是先學會保護好自己吧！半夜三點多做的哪門子客」、「這哪裡是朋友請喝酒？這明明是來催命」、「深夜做哪門子的客！女子處世安全最重要」、「郭男是什麼鬼朋友」。

我該答應女友嗎？

▼她對當天的遭遇深感後怕。（圖／翻攝自看看新聞）