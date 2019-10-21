奶茶放車上一天！恐怖「都市傳說」應驗　神秘酸梅湯漂一片巧克力...吐翻

▲奶茶在車上放一天後的樣子 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

現做的飲料一般都只有幾個小時的賞味期，消費者最好在期限內喝完，否則就會腐敗浪費。一名網友日前把奶茶放在車上，沒想到一天後發現奶和茶已經分離，形成一杯充滿漂浮物的液體，畫面相當驚悚，意圖使人反胃。

「都市恐怖傳說，把奶茶放車上一天，會發生不可思議的事情。」一名網友在臉書「爆廢公社」中貼出2支影片，原來他把一杯奶茶留在車子裡，靜置了約莫一天後，奶精已經和茶「油水分離」，變成一杯神秘的漂浮物茶飲，令人卻步。

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只見畫面中，紅茶的顏色已經變得有點像淺色的酸梅湯一樣，裡頭還漂著許多渣渣；撕開封膜一看，液體表面更聚集了一塊圓形、像巧克力的漂浮物，恐怖畫面讓人直喊噁。

▲有點像堅果巧克力 。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，有網友反胃表示，光看畫面就彷彿能聞到味道了，「確定這不是酸梅湯嗎」、「還好我不喝奶」、「豆漿更恐怖」、「好像快爆了」、「嘔嘔嘔」。

此外，說到早餐店奶茶，不少人都認為它是台灣版的「拉茶」，有些人喝了之後排便可以很順暢。專家指出，原因可能出自「冰塊不潔或是環境不衛生」，導致細菌量提高，又或是飲用者本身膽汁量不足，無法消化奶茶中的油脂，因此容易有腹瀉的情況產生。

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