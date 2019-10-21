男兵也能畫淡妝＋戴假睫毛！　紐西蘭海軍新規追求性別中立

▲ 新規定指出，士兵們可以畫淡妝、塗指甲油，但顏色不宜太鮮豔。（圖／翻攝自pixabay）

實際記者許祐誠／綜合報導

紐西蘭皇家海軍（RNZN）18日證實，預計從11月起實施新儀容準則，允許男性穿戴假睫毛或指甲油，以進一步地追求性別中立（gender-neutral）！海軍普羅克托（David Proctor）上將表示，「這項更新反映出，多樣性和包容性對於一個組織的成功相當重要，同時也突顯出海軍獨特的傳統和特色。」

根據當地媒體Newshub報導，新儀容準則中，所有軍人都可以畫上淡妝、塗上清晰或淺色的指甲油、穿戴自然整潔的假睫毛，或是一對「自然色」的耳釘。此外，他們也可以噴上適量的古龍水或香水，或是最多在2個手指上戴戒指。

▲ 軍方也允許士兵可以噴適當的香水或古龍水。（示意圖／達志影像）

頭髮方面，軍方允許使用自然色的染髮劑，或是把長髮綁成圓髮髻或單根辮子，只要確保乾淨和整潔即可，但像是在身上打洞，或是過於誇張的髮型等，則被列入禁止名單內。

「儀容標準建立在整潔、乾淨、安全和軍事形象上」普羅克托表示，更新準則反映出，海軍企圖消除男女成員之間的儀容差異，並展現兼具包容和專業的軍事形象，「不過，我們是一個軍事組織，因此在成員的服裝和外表上仍有一定的期望。」