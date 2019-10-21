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病翁遭「惡魔母子」餵霉菜…慘睡浸尿紙箱　愛女不忍遭逆子砸椅：給他餓死

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圖、文／周刊王

新北市三峽區一名李姓老翁，因長期罹患糖尿病導致生活無法自理，孰料李妻自4年前開始夥同2個兒子虐待老翁，除對李翁冷言嘲諷外，甚至餵食發霉飯菜，還怒罵李翁「怎麼不快死。」讓老翁的大女兒無奈嘆息：「二個弟弟簡直禽獸不如，媽媽也太絕情了。」

長期罹患糖尿病的李友吉，談起妻子和二個兒子預謀許久的背叛，百般無奈。（圖／鄭清元攝）

▲長期罹患糖尿病的李友吉，談起妻子和二個兒子預謀許久的背叛，百般無奈。（圖／周刊王提供，下同）

李翁說，他與妻子結婚54年，育有2子4女，本以為辛苦打拚一輩子，最終可以與妻小樂享3代同堂、含飴弄孫的晚年生活，沒想到還是輸給了現實，因為長年健康狀況不佳，妻兒離他而去，剩他一人獨守空盪盪的老屋，過著三餐不繼的日子。

李妻平日除對生病的丈夫冷言嘲諷外，甚至餵食發霉飯菜。（圖／讀者提供）

▲李妻平日除對生病的丈夫冷言嘲諷外，甚至餵食發霉飯菜。（圖／讀者提供）

而女兒們替李翁整理房間時，發現屋內沒有床墊，發現原來是因為李翁大小便失禁，李妻為了方便清理，僅在和室內放了一塊帆布跟紙箱充當床，紙箱都被尿液滲透到破爛不堪，帆布上也是厚厚灰塵，令人不甚感慨。

最誇張的是，李翁的忍氣吞聲卻換來妻兒的變本加厲，二女兒氣憤的說 「自從爸爸大小便開始失禁後，媽媽跟哥哥就不太帶爸爸出去，獨留他一人在山上。」甚至連全家出國也僅留下幾包泡麵打發李翁的三餐，心疼父親的三姊妹在去年9月李翁生日那天，特地邀請李翁慶生「吃好料」，卻意外得知爸爸這些年其實過著比狗還不如的生活。

李翁的大女兒透露，今年七夕那天她回娘家拜拜，還特地幫爸爸燒了幾道熱菜，沒想到弟弟竟拿起椅子往她身上砸，口中還念念有詞「妳那麼孝順，妳把爸爸帶走。」後來才知道原來弟弟不想讓爸爸吃飯，讓老翁的大女兒無奈嘆息：「弟弟簡直禽獸不如。」

房間僅放了一塊帆布跟紙箱充當床，李友吉連睡覺的床墊都沒有。（圖／鄭清元攝）

▲房間僅放了一塊帆布跟紙箱充當床，李友吉連睡覺的床墊都沒有。（圖／鄭清元攝）

針對李妻對待李翁的種種行徑，本刊多次致電李妻及以簡訊聯絡，至截稿前均未獲對方回覆。

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