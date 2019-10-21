馬德里放牧節！2000顆「焦糖棉花糖」街道漫步引圍觀　網羨慕：想衝一波　　　

▲ 2016年10月22日，西班牙馬德里舉行每年一次的季節遷徙節 。（圖／達志影像／美聯社）

實際記者許祐誠／綜合報導

西班牙首都馬德里20日舉行每年一度的「季節遷徙節」（Transhumance Festival）！只見街上罕見塞滿2000多隻胖萌的「焦糖棉花糖」，正準備朝趁冬天來臨時，趕緊到南方避寒，由於畫面太新奇，吸引無數觀光客圍觀欣賞，也讓許多網友隔著螢幕羨慕地表示，「好想衝一波！」

根據BBC報導，每年冬天來臨前，牧羊人都會帶領美麗諾羊群（Merino）沿著不固定路線，前往南方牧場避寒，只是馬德里正好坐落在遷徙路線上，於是從1994年開始，當地觀光局將此推動為觀光節日，目的是向他們致敬。

值得一提的是，當地還有一項有趣的傳統，也就是牧羊人帶領羊群通過市中心時，根據「1418協議」，每1000隻羊必須向市長支付象徵性的50元的中世紀錢幣「馬拉維迪斯」（maravedis）當作「過路費」，以祈求羊群一路平安。

▲ 2016年10月22日，群羊遷徙的奇景吸引許多遊客圍觀 。（圖／達志影像／美聯社）

活動於當天10時30分於當地最大的公園舉行，每隻羊都會戴著鈴鐺，並扮成木屐等傳統服飾，為街道增添不少樂趣，此外，許多遊客也站在街道旁圍觀千羊遷徙的奇景，其中一名遊客表示，「我不知道（有節慶），但我們非常幸運。我們昨天剛抵達，結果他們告訴我們今天會舉行慶典，我們當時想說，哦，一年一次，我們剛好在這裡。」

當天除了2000多隻綿羊之外，隨行隊伍中還有大約100隻的山羊。許多網友目睹群羊遷徙的畫面後，紛紛羨慕地表示，「太可愛了吧」、「此生一定要衝一波才行」、「好想把這些棉花糖打包回家」、「真實的綿羊秀」。但也有網友回到現實層面考量，「街道上應該會留下一堆羊大便」、「看來會花不少清潔費」、「隱藏在可愛綿羊的背後是一堆大便。」