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影／強生脫歐協議今表決！　反對黨尋新盟友狠嗆：要滅了脫歐協議

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記者詹雅婷／綜合報導

英國國會今（21日）將針對首相強生的脫歐協議進行表決，籌備無協議脫歐事務的大臣戈夫20日重申，政府將於31日之前脫歐，「我們有辦法也有能力做到這一點。」但反對黨工黨已於周日晚間宣布，接下來會攜手保守黨「叛員」及北愛爾蘭民主聯盟黨（DUP），迫使強生放棄他的協議或是接受一個更溫和的方式的脫歐。

綜合衛報、BBC、路透報導，英國政壇各方目前都在尋求國會支持，但根據影子內閣脫歐大臣施凱爾（Keir Starmer）的說法，工黨正在籌備與強生在北愛民主聯盟黨的前盟友談話，希望能達成更好的協議。換句話說，新的國會聯盟可能會在最後一刻成形。

此外，強生政府預計於當地時間周一對外表態，強調這份新的脫歐協議是目前唯一可行的方案，任何破壞修改可能讓現今已脆弱的聯盟徹底完蛋。

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）在英國下議院發表談話，討論脫歐議題。（圖／路透）

▲ 英國國會21日將針對首相強生的脫歐協議進行表決。圖為英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透，下同）

外界認為，強生目前已拉攏8位工黨議員及少數獨派人士的力挺，基本盤已相當接近可讓協議批准過關的門檻。籌備無協議脫歐事務的大臣戈夫（Michael Gove）20日重申，政府肯定會在預定的31日大限前脫歐，「我們有辦法也有能力做到這一點。」

只不過，工黨消息人士提到，黨內希望下議院議長貝爾考（John Bercow）能夠阻止強生舉辦這場投票。此外，身為工黨成員的施凱爾也說，政黨會和其他政黨共同努力，讓強生的協議「變得更好」，「我對所有議員說，特別是對DUP說，如果你想和我們合作來讓情況好轉，我們的大門是敞開的。」

報導指出，任何想要在強生版脫歐協議之中加入關稅同盟概念的嘗試，可能都需要前保守黨議員及DUP共同參與推動。消息指出，前保守黨議員的想法傾向修改協議，期盼能夠有協議脫歐，但並不會選擇二次公投；但施凱爾則認為二次公投仍是個可能的選項，若把二次公投加入脫歐協議之中，工黨就有可能會支持強生的協議。

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▲反對脫歐的英國民眾在倫敦議會大廈外抗議示威。英國脫歐替代方案繼續被否決。（圖／路透社）

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