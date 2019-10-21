妹子什麼行為減分…「收傘往肚子捅」成NG項！大票女網友喊冤：手沒力啊

▲有網友說「收傘時往肚子上捅的女生很減分」，意見引發討論。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

女孩子在做某些動作的時候特別吸引人，像是撥頭髮等等，日前有網友在微博上發問「女生什麼行為會讓你覺得減分？」話題引發討論，其中有人回答「我覺得收傘時往肚子上捅的女生就很減分」。留言串被截圖轉PO到《爆廢公社公開版》，意外釣出不少「捅肚派」的網友，「手掌沒力啊～不捅肚子要捅哪裡？」

一名名為洋蔥的微博用戶發問「女生什麼行為會讓你覺得減分？」下面的人則紛紛回應「沒有」、「做什麼都喜歡讓人幫忙」、「只要好看，咱滴都行」。留言串中則有一名網友回覆「我覺得收傘時往肚子上捅的女生就很減分。」

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問答截圖被一名女網友轉PO到臉書《爆廢公社公開版》，她就直呼「難到道大家收傘都不往肚子上捅嗎？」並附上一張笑到哭的表情符號。

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▲不少人說，如果手上有拿東西，單手收傘的時候也只能捅肚子。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

看到截圖後，不少人也說自己收傘的時候會用肚子，不懂這為什麼減分，「我會，然後捅的自己肚子痛」、「當然是往肚子捅，順便練腹肌啊」、「手掌沒力啊～不捅肚子要捅哪裡」、「自動傘超難收，真的要捅肚子啊」、「手不夠力就是壓身體」、「另一隻手拿滿東西的時候，不捅肚子是要捅哪裡？」

還有網友是用其他地方，「我都用膝蓋」、「我是用大腿，因為夠結實」、「有一次被彈到肚子後，都改捅地面」、「好吧，第一次聽到有人收小摺會捅肚子收。手勁夠好就拉回來，不然就是抵牆壁、抵地板等，但最好不要互抵對方」、「用肚子很方便ㄚ～不過我好像都用旁邊的骨盆比較夠力」、「什麼樣的奇葩會去注意這種小細節 XD。」

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