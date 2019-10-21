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華聞快遞／前三季度廈門進出口4653億元　同比增長3.9%

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▲▼廈門。（圖／CFP）

▲廈門。（圖／CFP）

《福建》前三季度廈門進出口4653億元　同比增長3.9%

據廈門海關統計，前三季度，廈門市外貿進出口4653億元（人民幣，下同），同比增長3.9%。其中進口2059.7億元，同比增長0.5%；出口2593.3億元，同比增長6.8%。（福建日報）

《北京》銀保監會：前三季度實體經濟人民幣貸款增加13.9萬億

前三季度，大陸用於實體經濟的人民幣貸款增加13.9萬億元，同比多增1.1萬億元，重點投向基礎設施、製造業等重點領域和民營、小微企業等薄弱環節。（新京報）

《福建》福建入選國家數字經濟創新發展試驗區

大陸國家數字經濟創新發展試驗區啟動會 20日在第六屆世界網際網路大會上召開。會議發布了《國家數字經濟創新發展試驗區實施方案》，並向福建省、浙江省、河北省（雄安新區）、廣東省、重慶市、四川省等6個「國家數字經濟創新發展試驗區」授牌，正式啟動試驗區創建工作。（福建日報）

《海南》前三季度海南省網路交易額超1600億元

今年前三季度，海南省實現網路交易額超1600億元，同比實現兩位數增長，其中網路零售額約490億元，在實物型網路零售額中，食品保健、3C數位和美容護理居前三位，佔比分別為47%、12%和10%。在服務型網路零售額中，在線旅遊、在線餐飲和生活服務居前三位，佔比分別為69%、14.5%和13%。（海南日報）

▲▼海南省。（圖／CFP）

▲海南省。（圖／CFP）

《湖北》前三季度湖北GDP逾3萬億元 新興動能加快成長

湖北省統計局最新統計數據顯示，前三季度湖北實現生產總值30509.42億元(人民幣，下同)，按可比價格增長7.8%，快於大陸全國1.6個百分點。其中，第一產業實現增加值2767.35億元，增長3.3%。（中新社）

《內蒙古》內蒙古前三季度外貿進出口額達821.7億元

呼和浩特海關21日對外消息指，今年前三季度內蒙古自治區外貿進出口額為821.7億元，比去年同期增長8.6%，高於同期全國外貿增速5.8個百分點。其中，出口275.8億元，進口545.9億元。（中新社）

《河南》前9個月河南全省一般公共預算收入增長7.4%

河南全省前9個月一般公共預算收入3133億元，同比增長7.4%；全省一般公共預算支出8319.6億元，同比增長10.8%，財政收支增幅均超預期。減稅降費政策效應更為明顯。前三季度，全省稅收收入增長6.6%，同比回落11.3個百分點。（河南日報）

《北京》北京前三季度GDP同比增長6.2%

1到3季度北京全市實現地區生產總值23130.0億元，按可比價格計算，同比增長6.2%。分產業看，第一產業實現增加值79.4億元，增長2.9%；第二產業實現增加值3889.7億元，增長4.9%；第三產業實現增加值19160.9億元，增長6.4%。（新京報）

▼北京市。（圖／CFP）

▲▼北京市。（圖／CFP）

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