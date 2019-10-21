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6人情況嚴重！九龍遊行24人送院最小11歲　警譴責「狂徒惡行」

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▲▼1020遊行,九龍游行,香港。（圖／路透）

▲香港20日遊行有24名傷者送院。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

反修例風波持續超過四個月，民陣原擬於昨（20日）發起九龍遊行，雖未獲警方發出不反對通知書，但仍有大批示威者自發參與遊行，多區爆發警民衝突。醫管局發言人指，截至晚上11時，共24名傷者需送院，年齡由11至73歲，當中6人情況嚴重。

據《香港01》報導，醫管局稱，截至20日晚上11時，大型活動中共有24名傷者送院，年齡由11至73歲，16名男傷者8名女傷者，其中5男1女的情況嚴重，分別被送往廣華醫院及明愛醫院留醫，另外，4人情況穩定，尚有3人未確定傷勢，11人已出院。

下午1點半時，梳士巴厘道花園已擠滿示威者，隊伍於1點40分起步，沿彌敦道遊行，期間有示威者拉倒路上的水馬、在尖沙咀警署向警徽噴漆。

▲▼1020遊行,九龍游行,香港。（圖／路透）

▲示威者四處縱火。（圖／路透）

隨後，香港旺角、油麻地、佐敦及尖沙咀等地出現警方與示威者衝突，還有示威者在旺角、油麻地及柯士甸港鐵站投擲汽油彈、用噴漆塗鴉及持硬物破壞港鐵站出入口的設施。

警方傍晚發稿指出，示威者於九龍多處縱火，包括於交通燈控制箱縱火；部分地點更火勢猛烈，火舌升至數米高。警方又譴責「狂徒惡行」，示威者於旺角及太子多處，撬開商鋪鐵閘，入內大肆破壞及縱火。

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